Problemas con la luz y el agua

En hora pico , sin semáforos en 7, de 49 a 51 / el dia

Los comercios ubicados en el centro, sobre avenida 7 desde 50 a 51, en la mañana de ayer, no contaron con servicio eléctrico y tampoco hubo semáforos en ese tramo céntrico.

El corte se debió, se indicó desde Edelap, a trabajos de mantenimiento en la red de distribución domiciliaria de la zona por lo que, “se interrumpe el suministro para que el personal trabaje en condiciones seguras”.

Desde Edelap se indicó que fue una obra programada y que “todos los usuarios registrados en la Oficina Virtual de Edelap, reciben una notificación por correo antes, durante y después de la ejecución de las tareas”, por lo que los vecinos de la zona estarían informados. Una vez que se finaliza la tarea los usuarios ya estarían con el suministro de luz normalizado.

Las obras de mantenimiento se seguirán realizando a diario en diversas zonas de la Ciudad.

RECLAMOS POR AGUA TURBIA

Vecinos de Ringuelet, Tolosa, Gonnet y Villa Castells reclamaron que estuvieron varios días sin poder hacer uso del agua de red, debido a que sale de color marrón y no se puede beber, ni lavar la ropa, los platos ni bañarse.

Ante los reclamos, la empresa ABSA explicó que “en la jornada de ayer se realizó maniobras en el rebombeo de 120 y 32 y provocó el removimiento de cañerías y se produjo la turbiedad del líquido”, pero que en los próximos días se normalizará.