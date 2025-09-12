Jornada de vacunación antirrábica en Arturo Seguí

La Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de La Plata, junto al Club Deportivo Villa Elisa, llevarán a cabo una jornada antirrábica gratuita en la localidad de Arturo Seguí, el próximo martes 16, según se informó.

Desde la Facultad se detalló que quienes tengan perros o gatos mayores a tres meses están invitados a participar de la jornada.

La atención se realizará en el Predio “Equitación e Inclusión social”, situado en 159 entre 411 y 412 de Arturo Seguí, entre las 15 y las 17.30.

La actividad, indicaron desde la organización, convoca a los vecinos de Arturo Seguí “y también a quienes se acerquen desde localidades cercanas”.

Con el objetivo de proteger la salud de todos, se recomienda que los perros sean trasladados con correa y con bozal (para las razas peligrosas).

En el caso de los gatos, se pidió llevarlos en un bolso o mochila.