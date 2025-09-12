Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Política y Economía |Subas en etapas por debajo de la inflación

Camioneros: acuerdo salarial en línea con el Gobierno

Camioneros: acuerdo salarial en línea con el Gobierno

Moyano padre le hizo un guiño a Nación. ¿Y su hijo Pablo?/na

12 de Septiembre de 2025 | 02:41
El sindicato de Camioneros cerró un incremento salarial en escalas hasta febrero del 2026, tras haber llegado a un acuerdo con representantes empresariales del sector, informaron fuentes oficiales. Así lo indicó el Ministerio de Capital Humano.

El convenio contempla un incremento salarial del 1,2% para septiembre, del 1,1% para octubre y del 1% para noviembre, diciembre, enero y febrero. Además, se otorgará una suma no remunerativa de 25 mil pesos por única vez que se abonará en el mes de septiembre, y que se incorporará a los salarios básicos por un valor de 22 mil a partir de octubre. Las partes acordaron reunirse nuevamente en diciembre de este año para evaluar actualizaciones.

 

