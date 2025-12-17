La influencer gastronómica de La Plata, Abril Ruiz, denunció públicamente una grave situación sanitaria ocurrida durante sus vacaciones en un resort de Bayahibe, República Dominicana. A través de un extenso testimonio, relató que ella, su madre, su hermana y numerosos huéspedes sufrieron una presunta intoxicación masiva, con cuadros que incluyeron vómitos, diarrea y fiebre alta.

“Estamos en el Iberostar Hacienda Dominicus y nos intoxicamos no solo nosotras y mamá, sino también la mitad del hotel”, afirmó Ruiz, quien explicó que llegaron al complejo el sábado 6 de diciembre y que los síntomas comenzaron al día siguiente.

La situación generó especial preocupación por el estado de salud de su madre. “Mi mamá es paciente oncológica, está transitando su tercer cáncer de pulmón. Este viaje fue un regalo para ella”, contó. Según detalló, la mujer debió incluso suspender su tratamiento médico: “Estaba con Afatinib, una quimio oral, y estos días incluso tuvo que suspenderla, algo que está contraindicado por su oncólogo”.

Ruiz relató que los síntomas luego se extendieron: “Al día siguiente empiezo yo con vómitos, diarrea y fiebre muy alta, con dolores gastrointestinales tremendos que no podíamos aguantar”. A partir de ese momento, comenzaron a intercambiar experiencias con otros turistas. “El 80% de los huéspedes son argentinos y la mitad estaba igual”, sostuvo.

La influencer apuntó contra el manejo sanitario del hotel y las respuestas que recibieron. “Siempre nos dijeron que era un virus de contacto, que quizás el problema éramos nosotros”, señaló, y cuestionó las condiciones de higiene: “Acá el agua está muy contaminada y el hotel tiene que hacer algo. Todas las bebidas tienen hielo, no sabemos cómo lavan frutas y verduras ni cómo cocinan”.

También denunció deficiencias en la limpieza: “Limpian con las mismas servilletas que están en las mesas, tiran las migas así nomás”. Según su relato, recién después de los reclamos comenzó a verse alcohol en gel en algunos sectores del complejo.

Ruiz explicó que intentaron dejar constancia formal de lo ocurrido. “Nos dijeron que lo único que podían hacer era darnos una hoja de reclamo”, pero aseguró que el hotel no firmó el documento: “Ellos te dicen ‘nosotros no podemos firmarla, esto nos queda’”.

La joven también denunció un intento de reparación: “Me ofrecieron devolverme dos noches con notas de crédito para callarme, porque si aceptaba no podía publicar nada en redes”. Frente a eso, fue contundente: “Este video es 100% para concientizar. No nos importa que nos devuelvan plata, solo queremos volver a nuestra casa y estar bien de salud”.

Por último, cuestionó la imagen del hotel: “Se vende como un hotel cinco estrellas y es mucho más costoso que el resto, pero no está a la altura”, y cerró con una advertencia: “Si van a venir a Bayahibe y a estas cadenas, nosotras no la recomendamos”.