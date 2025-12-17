Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Libros, pósters y juegos de EL DIA a precios increíbles: hoy termina la preventa para suscriptores y mañana se abre a todo público

Política y Economía

El Gobierno intimó a la AFA y a la Superliga para que expliquen sus balances superiores a los US$ 450 millones

El Gobierno intimó a la AFA y a la Superliga para que expliquen sus balances superiores a los US$ 450 millones
17 de Diciembre de 2025 | 17:13

Escuchar esta nota

El Ministerio de Justicia anunció hoy que intimará a la AFA y a la Superliga para den “explicaciones sobre sus balances”, en medio de los avances de la investigación por presunto lavado de dinero que involucran a esa entidad.

“A través de la Inspección General de Justicia (IGJ), se intimará a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y a la Superliga de Fútbol Argentino a brindar explicaciones sobre las cifras contenidas en sus estados contable y financieros, y responder todas las preguntas respecto a las observaciones realizadas, así como se le exige a todas las personas jurídicas privadas registradas, sin excepciones”, indicó la Secretaría de Justicia en un comunicado.

El Gobierno consignó que los balances de la AFA y la Superliga “sobre los que se han pedido explicaciones superan los USD 111.000.000 y 340.000.000, respectivamente”.

Asimismo, indicó que “la IGJ intimará a la AFA a presentar documentos relacionados con gastos e inversiones vinculadas con actividades no incluidas en sus estatutos sociales”. “La AFA es una asociación sin fines de lucro”, subrayó.

“Reafirmamos nuestro compromiso con la igualdad ante la Ley. Nadie está por encima de la Ley ni tiene privilegios. La AFA y la Superliga deben cumplir con los mismos requisitos que se le exigen a todas las asociaciones y fundaciones registradas ante IGJ”, afirmó la Secretaría de Justicia que conduce Sebastián Amerio.

El inspector general de Justicia, Daniel Vítolo, reafirmó el compromiso con la igualdad ante la ley, al afirmar que “nadie está por encima ni tiene privilegios”.

LE PUEDE INTERESAR

VIDEO. Tensión afuera del Congreso entre manifestantes y las fuerzas de seguridad

LE PUEDE INTERESAR

Arrancó el paro de los controladores aéreos: días y vuelos que afectará

“La AFA debe cumplir con los mismos requisitos que se le exigen a todas las asociaciones y fundaciones registradas ante IGJ”, agregó.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

La Provincia confirmó la fecha de pago del aguinaldo a estatales y a jubilados del IPS

Así sigue la venta de entradas para la final Estudiantes vs Platense

Tragedia en Plaza Moreno: sufrió un paro cardíaco mientras conducía, se estrelló y falleció

Antes de salir, al taller: la revisión del coche arranca en $100 mil

"Le gatillaron tres veces a una empleada": dramático relato del dueño de la panadería atacada en La Plata

Edificios cerrados y abandonados en La Plata, un dolor de cabeza para los vecinos

VIDEO.- Motochorros "polirrubro" en La Plata: en un suspiro y a los tiros roban en pollajería, panadería y una YPF
+ Leidas

La Provincia confirmó la fecha de pago del aguinaldo a estatales y a jubilados del IPS

Además de aguinaldo, se confirmó cuándo cobran los haberes los jubilados de IPS

Kicillof vetó el presupuesto de Diputados y estalló el escándalo

Estudiantes campeón: cuál es el premio que no se ve pero vale como un título

Así sigue la venta de entradas para la final Estudiantes vs Platense

Guido Carrillo no se quiere perder la final del sábado: qué equipo tiene en mente Domínguez

Todo Estudiantes ya palpita la final: escasas plateas, micros a socios y Verón en cancha

Grave denuncia en La Plata: prostitución forzada, abusos y amenazas
Últimas noticias de Política y Economía

De La Niña a la neutralidad: el clima abre oportunidades, pero exige cautela al campo

En Bragado, Kreplak entregó una ambulancia de alta complejidad al municipio

VIDEO. Tensión afuera del Congreso entre manifestantes y las fuerzas de seguridad

Arrancó el paro de los controladores aéreos: días y vuelos que afectará
Policiales
Brutal agresión a un jubilado en un geriátrico de Mar del Plata
Impactante: la secuencia completa en los videos del trágico accidente de Plaza Moreno
Tragedia en Plaza Moreno: sufrió un paro cardíaco mientras conducía, se estrelló y falleció
"Le gatillaron tres veces a una empleada": dramático relato del dueño de la panadería atacada en La Plata
VIDEO.- Motochorros "polirrubro" en La Plata: en un suspiro y a los tiros roban en pollajería, panadería y una YPF
Deportes
PSG campeón: el conjunto francés se impuso en los penales ante Flamengo y ganó la Intercontinental
VIDEO. Zaniratto, tras ser oficializado como DT en Gimnasia: su estilo, refuerzos y la pretemporada
Corrupción en San Lorenzo: el presidente Marcelo Moretti fue imputado por la Justicia
Verón contra la AFA tras el título de Estudiantes: “No da lo mismo ganar una estrella a que te la den”
Así sigue la venta de entradas para la final Estudiantes vs Platense
Espectáculos
Internaron a Zaira Nara y se conoció cuál es su estado de salud: "A veces el cuerpo pide parar"
Navidad Geek: el mundo del comics y una cita solidaria en el Planetario de La Plata
Confesiones de Guillermina Valdés: cómo fue el día en que su hija Paloma le contó sobre su orientación sexual
Steven Spielberg vuelve a la ciencia ficción y a las invasiones extraterrestres con “El día de la revelación"
“Secreto en la montaña”: Benjamín Vicuña y Esteban Lamothe reviven una emblemática historia de amor prohibido
Información General
“Los gauchos no toman gaseosa”: intendente bonaerense en contra de un control de alcoholemia echó a un teniente
Un intendente pidió remover al comisario tras un control de alcoholemia en una doma: “Los gauchos no toman jugo”
Otro juicio laboral de $250 millones pone en jaque a una pyme: hay preocupación en el sector
Niños vegetarianos: alertan sobre déficits de nutrientes clave
Murió Kenya, la última elefanta cautiva de la Argentina

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla