Deportes |Desde las 14 en Qatar

Flamengo y PSG definen la copa del mundo

Flamengo y PSG definen la copa del mundo

PSG-Flamengo en qatar

17 de Diciembre de 2025 | 05:45
Edición impresa

Paris Saint-Germain y Flamengo se enfrentarán hoy por la final de la Copa Intercontinental en el Estadio Áhmad bin Ali, en Rayán, Qatar. El encuentro se disputará a partir de las 14 (hora argentina), con el arbitraje de Ismail Elfath.

El vigente campeón de la Champions buscará sumar un nuevo título internacional, mientras que el conjunto brasileño intentará devolver el trofeo al continente sudamericano luego de más de una década. El equipo dirigido por Luis Enrique llega a la definición en un buen momento futbolístico, con una racha de tres partidos sin derrotas y ocupando el segundo lugar en la Ligue 1. En el plano internacional, transita la fase de liga de la Champions como campeón defensor y se mantiene entre los protagonistas. De levantar el trofeo, se convertiría en el primero de Francia en conquistarlo.

Del otro lado aparece un Flamengo que vive semanas soñadas. El conjunto carioca acumula siete partidos sin derrotas y viene de consagrarse en cuatro competencias distintas: la Copa Libertadores, el Brasileirao, el Derbi de las Américas y la Copa Challenger.

Con la ilusión de sumar su quinta estrella consecutiva, el “Fla” buscará cortar una racha de trece años sin títulos intercontinentales para América, desde la consagración de Corinthians en 2012, y repetir la hazaña lograda en 1981, cuando se coronó campeón del mundo tras vencer al Liverpool por 3-0.

Los equipos

PSG: Matvey Safonov; Lucas Hernández, Willian Pacho, Ilya Zabarnyi, Warren Zaïre-Emery, Ruiz; Vitinha, Quentin Ndjantou, Joao Neves; Khvicha Kvaratskhelia, Bradley Barcola, Senny Mayulu. DT: Luis Enrique.

Flamengo: Agustín Rossi; Alex Sandro, Léo Pereira, Danilo, Guillermo Varela; Jorginho, Erick Pulgar, Giorgian De Arrascaeta, Jorge Carrascal; Everton, Gonzalo Plata. DT: Filipe Luis.

Dembelé, la figura en los premios The Best

Curuzú y For Ever, por el otro ascenso a primera

Estadio: Áhmad bin Ali, Rayán (Qatar)

Árbitro: Ismail Elfath

Hora: 14.00 / TV: DSports

 

