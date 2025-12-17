Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Libros, pósters y juegos de EL DIA a precios increíbles: hoy termina la preventa para suscriptores y mañana se abre a todo público

Política y Economía

Qué pasará con los dólares “cara chica”: la postura del Banco Central y el alcance de la medida

Qué pasará con los dólares "cara chica": la postura del Banco Central y el alcance de la medida
17 de Diciembre de 2025 | 19:06

Escuchar esta nota

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) aclaró cuál será el tratamiento que recibirán los llamados dólares “cara chica”, una inquietud que se reactivó en los últimos días entre ahorristas y clientes del sistema financiero. Desde la autoridad monetaria buscaron llevar tranquilidad y remarcaron que los billetes antiguos no perderán validez ni dejarán de ser aceptados por los bancos.

Según explicaron desde el organismo, todos los dólares estadounidenses son de curso legal, independientemente del diseño o del año de emisión. En ese sentido, señalaron que las entidades financieras deberán seguir recibiendo los billetes de series anteriores, siempre que se encuentren en buen estado y cumplan con las normas habituales de aceptación.

La aclaración del BCRA surge a partir de versiones que indicaban posibles restricciones para depositar dólares de diseños antiguos, conocidos popularmente como “cara chica”, una situación que históricamente generó distorsiones en el mercado informal y diferencias de cotización entre billetes nuevos y viejos.

Desde el Central indicaron que no existe ninguna disposición que habilite a los bancos a rechazar dólares por su diseño, y recordaron que las normas vigentes establecen que los billetes deteriorados, rotos o en mal estado pueden ser observados, pero no así aquellos que simplemente pertenecen a emisiones anteriores.

Además, remarcaron que el sistema financiero argentino canaliza los dólares físicos hacia la Reserva Federal de Estados Unidos, donde se realiza el recambio correspondiente, por lo que la antigüedad del billete no representa un problema operativo para las entidades.

Con esta definición, el Banco Central buscó despejar dudas y desalentar maniobras especulativas, en un contexto donde el mercado cambiario sigue bajo la lupa y cualquier señal vinculada al dólar genera impacto inmediato entre los ahorristas.

Cómo cambiar los dólares “cara chica” y billetes deteriorados en los bancos

Quienes tengan dólares “cara chica” o deteriorados y deseen cambiarlos deben seguir una serie de pasos:

  • Consultar con el banco: el primer paso es verificar si la entidad donde se opera forma parte del programa. En caso de no estar adherida, existen alternativas como el Banco Nación y algunos bancos provinciales que sí participan.

  • Depositar los billetes: una vez confirmada la adhesión, los dólares se entregan por ventanilla. La revisión se limita a constatar la autenticidad y que cumplan con los criterios mínimos de integridad fijados por la Reserva Federal de Estados Unidos.

  • Condiciones de aceptación: no se aceptan billetes cuando más del 40% del papel está ausente o inutilizable.

  • Destino de los fondos: tras el depósito, el cliente puede optar por dejar el dinero acreditado en una cuenta o retirarlo luego en billetes de series más nuevas. Los plazos y modalidades dependen de cada banco.

