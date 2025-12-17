Qué pasará con los dólares “cara chica”: la postura del Banco Central y el alcance de la medida

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) aclaró cuál será el tratamiento que recibirán los llamados dólares “cara chica”, una inquietud que se reactivó en los últimos días entre ahorristas y clientes del sistema financiero. Desde la autoridad monetaria buscaron llevar tranquilidad y remarcaron que los billetes antiguos no perderán validez ni dejarán de ser aceptados por los bancos.

Según explicaron desde el organismo, todos los dólares estadounidenses son de curso legal, independientemente del diseño o del año de emisión. En ese sentido, señalaron que las entidades financieras deberán seguir recibiendo los billetes de series anteriores, siempre que se encuentren en buen estado y cumplan con las normas habituales de aceptación.

La aclaración del BCRA surge a partir de versiones que indicaban posibles restricciones para depositar dólares de diseños antiguos, conocidos popularmente como “cara chica”, una situación que históricamente generó distorsiones en el mercado informal y diferencias de cotización entre billetes nuevos y viejos.

Desde el Central indicaron que no existe ninguna disposición que habilite a los bancos a rechazar dólares por su diseño, y recordaron que las normas vigentes establecen que los billetes deteriorados, rotos o en mal estado pueden ser observados, pero no así aquellos que simplemente pertenecen a emisiones anteriores.

Además, remarcaron que el sistema financiero argentino canaliza los dólares físicos hacia la Reserva Federal de Estados Unidos, donde se realiza el recambio correspondiente, por lo que la antigüedad del billete no representa un problema operativo para las entidades.

Con esta definición, el Banco Central buscó despejar dudas y desalentar maniobras especulativas, en un contexto donde el mercado cambiario sigue bajo la lupa y cualquier señal vinculada al dólar genera impacto inmediato entre los ahorristas.

Cómo cambiar los dólares “cara chica” y billetes deteriorados en los bancos

Quienes tengan dólares “cara chica” o deteriorados y deseen cambiarlos deben seguir una serie de pasos: