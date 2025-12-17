Los no docentes convocaron a un paro y movilización para mañana en defensa de la Universidad Pública

Los no docentes convocaron a un paro y movilización en defensa de la Universidad Pública
Las trabajadoras y los trabajadores nodocentes de las universidades nacionales realizarán este jueves 18 de diciembre un paro de 24 horas con movilización, en el marco de una medida resuelta por amplia mayoría en el Consejo Directivo de la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (FATUN). La protesta se llevará adelante sin concurrencia a los lugares de trabajo y tendrá como eje la defensa de la universidad pública, los salarios y los derechos laborales.
Desde el sector advirtieron que la situación actual es “insostenible” debido a la falta de un presupuesto universitario adecuado, lo que pone en riesgo el funcionamiento del sistema educativo superior. En ese sentido, remarcaron que “un país que aspira a crecer necesita más y mejores universidades”, algo que solo puede garantizarse con salarios dignos y financiamiento suficiente, una responsabilidad que atribuyen a los distintos gobiernos, más allá del contexto económico.
La convocatoria incluye una concentración a las 11 horas en la sede de ATULP, desde donde se desarrollará la movilización. Uno de los principales reclamos es la aplicación inmediata de la Ley de Financiamiento Universitario, a la que consideran una herramienta clave para sostener el sistema.
Además, la jornada de protesta estará atravesada por el rechazo a una reforma laboral impulsada a nivel nacional, que según denuncian implica un fuerte retroceso en materia de derechos. Entre los puntos cuestionados se encuentran la reducción o eliminación de las indemnizaciones tradicionales, que serían reemplazadas por fondos o seguros individuales; la ampliación del período de prueba, que habilita despidos sin indemnización por más tiempo; y la facilitación de despidos “con causa”, junto con mayores limitaciones a la reincorporación por vía judicial.
También alertaron sobre una mayor flexibilización de las jornadas laborales, las horas extra y los descansos, lo que impactaría negativamente en la salud y la vida familiar de los trabajadores, así como restricciones a la actividad sindical que debilitan la representación gremial. A esto se suma la preocupación por la legalización de formas de trabajo independiente y mediante aplicaciones, que dejarían a miles de personas sin derechos básicos como vacaciones, aguinaldo, ART o aportes jubilatorios.
Con esta medida, los nodocentes buscan visibilizar el conflicto y exigir respuestas urgentes ante un escenario que consideran crítico para el presente y el futuro de la universidad pública y del trabajo con derechos en la Argentina.
