Miramar: encontraron el cuerpo de la mujer que desapareció hace dos semanas
Alejandra Tolosa, la mujer de 58 años que llevaba casi dos semanas desaparecida, fue hallada sin vida este miércoles 17 de diciembre en un terreno baldío de la localidad balnearia. Según se supo, fue vista por última vez en el barrio Las Flores y padecía un estado de salud mental delicado con tendencias depresivas, tal como revelaron sus allegados.
El cuerpo sin vida se encontraba en un terreno emplazado en la intersección de 39 y 36, en horas de este mediodía, sin embargo, la búsqueda inició el pasado 4 de diciembre, cuando Tolosa dejó atrás su domicilio, luego de una discusión familiar, incluso habría enviado un mensaje suicida antes de partir.
La investigación se inició por el Destacamento Las Flores, en conjunto con la divulgación de Red Solidaria y en coordinación con la policía y vecinos que realizaron rastrillajes con perros, sumaron drones, analizaron cámaras de seguridad e incluyó tareas de Prefectura Naval.
Finalmente, el lamentable deceso fue notificado por empleados municipales y se llevará adelante una autopsia para comprender la causa del deceso.
