Mauro Icardi volvió a apuntar contra Wanda Nara: “Los falsos se devoran entre sí”

El futbolista Mauro Icardi publicó un duro mensaje en sus redes sociales contra Wanda Nara y su ex abogado, Nicolás Payarola, en donde afirmó que “trabajan juntos para dañar”.

A pocas horas después de que la mediática declarara como testigo en la causa en la que el letrado permanece detenido. A través de una serie de historias en Instagram, el Icardi lanzó fuertes acusaciones y utilizó metáforas para apuntar contra ambos.

“Trabajaban juntos para dañar, convencidos de que el ruido los protegía. Hoy compiten por ver quién se salva primero”, escribió el futbolista, quien aseguró que nunca fue el problema y sostuvo que la verdad terminó exponiendo a quienes, según él, construyeron mentiras en su contra.

“Los falsos se devoran entre sí”, afirmó, y agregó que no necesitó intervenir porque “se ensuciaron solos”. Además, fue aún más tajante y utilizó una frase que rápidamente se viralizó: “El león no discute con hienas, las deja pelearse entre ellas”.

Por otro lado, sostuvo que quienes antes actuaban como un “equipo” ahora se denuncian entre sí: “Mientras me atacaban, firmaban su propio final. Yo solo miré… y aplaudí el desenlace”.

El mensaje de Icardi se conoció luego de que Nara declarara en la Fiscalía de Benavídez en la causa que investiga a Payarola por una serie de estafas, entre ellas una denuncia del futbolista Gonzalo Montiel por una suma cercana a los 700 mil dólares.



