Internaron a Zaira Nara y se conoció cuál es su estado de salud: "A veces el cuerpo pide parar"

Escuchar esta nota
Mientras Zaira Nara aparecía en el capítulo del martes de MasterChef Celebrity, la modelo enfrentaba un difícil momento de salud. Para enviar tranquilidad a sus seguidores, dio detalles de cómo está su salud.
Según se pudo comprobar, la modelo tuvo que ser internada tras un viaje a Europa y contó el motivo en sus redes sociales. “La vida misma”, escribió Zaira en una foto en la cual se ve en una cama de sanatorio.
“No sé si fue algo que comí o algún virus, pero viajé a Europa por cuatro días y tres estuve sintiéndome muy mal”, explicó la modelo, que vio desde el hospital su participación en MasterChef Celebrity, como reemplazo de su hermana Wanda en la conducción.
“Por suerte hoy ya en Buenos Aires me dejaron tranquila y sin dolor. A veces el cuerpo pide parar un poquito. Gracias”, agregó la modelo, llevando tranquilidad a sus seguidores.
"Para terminar diciembre, gastroenteritis aguda", detalló Zaira, que agradeció la atención de los médicos, que rápidamente lograron estabilizarla para que pudiera regresar a su casa.
