La Plata: camión cargado de maíz despistó y volcó en Ruta 2

Un camión, que transportaba maíz en un acoplado, volcó este miércoles en la Ruta 2, a la altura del kilómetro 57,5. El sinestro vial provocó importantes demoras y cortes parciales de circulación, aunque por fortuna no se registraron víctimas fatales.
El siniestro se produjo cuando el conductor intentó retomar la traza luego de pasar el cruce de Etcheverry y, por motivos que aún se investigan, perdió el control del vehículo, que terminó atravesado sobre uno de los carriles descendentes de la autopista.
La unidad siniestrada, un Mercedes Benz AXOR 1993 con acoplado perteneciente a la empresa Tolvas S.A., transportaba maíz desde Chascomús con destino a Cañuelas. Tras el vuelco, parte de la carga quedó dispersa sobre la calzada, obligando a los conductores a extremar precauciones y generando demoras considerables en la zona.
El chofer, un hombre de 44 años domiciliado en Entre Ríos, fue asistido en el lugar y trasladado por una ambulancia de Aubasa al Hospital Alejandro Korn de Melchor Romero para observación médica, aunque estaba consciente al momento del arribo del personal de emergencia.
Personal de la Comisaría Séptima de Abasto y de los servicios de emergencia trabajó en la señalización del sector y en el balizamiento del tránsito hasta la llegada de una grúa pesada que permita retirar el camión y el acoplado. Las causas del accidente continuaban bajo evaluación.
La circulación en ese tramo, clave para los viajes a la Costa Atlántica durante la temporada alta, se vio afectada por varias horas, aunque finalmente el flujo vehicular se fue normalizando tras las tareas de despeje.
