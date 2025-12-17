Detienen a un hombre en Berisso por golpear a su pareja y el padre

Un hombre de 30 años fue detenido esta madrugada en Berisso luego de agredir a su pareja y lesionar al padre de la joven cuando intentó defenderla. Ocurrió en una vivienda de 26 entre 158 y 159.

Un llamado al 911 puso en alerta al Comando de Patrullas de la localidad vecina por el pedido de ayuda de una mujer a los gritos. Al llegar, se entrevistaron con la joven, quién relató haber sido agredida por su pareja poco antes.

A su vez, denunció que cuando su padre intentó defenderla de los golpes, el agresor terminó hiriéndolo y, previo a la llegada de los efectivos policiales, escapó. Sin embargo, fue capturado a una cuadra del lugar, reducido e identificado. Una ambulancia del SAME se acercó al lugar para asistir a padre e hija.

En un primer momento, se confirmó que las dos víctimas tenían heridas leves y no necesitaban ser trasladados. Pero, minutos después de hacer la denuncia y aún en la dependencia policial, el hombre comenzó a expulsar sangre por la boca.

Frente a esta situación, se solicitó la presencia del SAME nuevamente, quién confirmó que tenía una herida en la boca y lo trasladó al Hospital Larraín donde será operado. El agresor, por su parte, permanece en la comisaría 2ª de Berisso.