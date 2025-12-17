Fernando Zaniratto, tras ser oficializado como DT en Gimnasia: su estilo, refuerzos y la pretemporada

Fernando Zaniratto, ratificado como director técnico de Gimnasia, ofreció sus primeras declaraciones sobre el futuro del equipo, donde destacó su alegría personal por el reconocimiento a su labor y la comunión con la dirigencia en un proyecto que prioriza a los juveniles. Al comenzar, el entrenador agradeció a la institución que tanto quiere "por el reconocimiento al trabajo y a lo que venimos haciendo como cuerpo técnico".

En esa línea, el DT expresó: "La sensación es de mucha felicidad obviamente seguir en el cargo me pone muy contento y como decía es un reconocimiento al trabajo". Zaniratto confirmó que el cuerpo técnico coincide plenamente con la dirigencia en el plan a seguir, un aspecto fundamental para el éxito: "ese proyecto futbolístico que que cuando nos juntamos la primera vez lo charlamos y coincidimos plenamente eh y eso ayuda porque vamos a ir por el mismo camino esto de los chicos de potenciar".

Además, Lucho aseguró cuál es la meta: "Vamos por un Gimnasia cada día mejor y con valores bien marcados que nos tienen que distinguir como siempre pasó".

Al referirse a los objetivos deportivos para la próxima temporada, el técnico se mostró cauteloso respecto a prometer resultados y prefirió enfocarse en la actitud y el esfuerzo. En esa línea, indicó: "Obviamente siempre queremos ir por un poquito más pero es inútil hablar de resultados cuando todavía no empezamos la pretemporada". Sin embargo, analizó que el objetivo general es "posicionar a Gimnasia lo más alto posible".

"La intención es ir en busca del máximo, no tenemos que dejar de mirar dónde estamos parados porque también es importante saber de dónde venimos. Mi pensamiento es mirar siempre para adelante e intentar el máximo", aseguró.

Haciendo un balance personal del año pasado, que incluyó su trabajo en Reserva y sus interinatos en Primera, Zaniratto lo calificó de extraordinario: "El balance en lo personal es extraordinario dentro de mi carrera como director técnico no hay dudas que es el mejor". Reveló que el resultado final fue inesperado y que nunca imaginó cerrar el año de esta manera: "No me lo imaginaba, las cosas que pasaron son inimaginables". En retrospectiva, fue "un año de película para mí en lo personal y más que positivo".

Sobre la conformación del plantel, el entrenador está trabajando activamente con la dirigencia para cubrir puestos clave. Afirmó: "Tenemos algunas posiciones específicas donde queremos reforzar y hablamos de reforzar literalmente que bueno que eso prefiero no hablarlo abiertamente". Y puntualizó: "Un plantel corto donde haya mucha competencia interna y donde pueda existir también la posibilidad para los chicos de Reserva que se destaquen y puedan subir".

Este enfoque evita que el proyecto de los juveniles quede "minimizado si vos tenés un plantel de 30 jugadores es muy difícil meter un chico de 19 o 20 años". Para la gestión interna, detalló que aplicará la misma metodología utilizada en Reserva: "nosotros decidimos no llamarlo plantel de Reserva sino que era una selección y como pasa en la selección: rendís, subís. No rendís, bajas y no tiene que ser dramático ese cambio".

Respecto a la potencial llegada de un jugador de jerarquía como Nacho Fernández, Zaniratto indicó que, aunque no se involucra en la parte contractual, su aporte sería significativo. "Está clara su jerarquía. Es un jugador con un recorrido muy importante más allá de sus características como jugador, su imagen y lo que podría aportar en Gimnasia sería muy importante".

Finalmente, sobre el estilo de juego, Zaniratto reveló que su esquema base será el 4-2-3-1: "El dibujo madre para mí es ese y no digo que no lo cambio. Yo puedo con ese mismo dibujo cambiar jugadores, cambiar características y automáticamente cambiar la intención del juego. Mis equipos se caracterizan por la intensidad necesitamos tener mucha intensidad y para eso se necesita mucho trabajo". En cuanto a la pretemporada, prefiere realizarla en casa: "Estancia chica me gusta un montón, así que no veo necesario ir a otro lugar".