Fernando Zaniratto, tras ser oficializado como DT en Gimnasia: su estilo, refuerzos y la pretemporada

Impactante: la secuencia completa en los videos del trágico accidente de Plaza Moreno
Impactante: la secuencia completa en los videos del trágico accidente de Plaza Moreno
La Provincia confirmó la fecha de pago del aguinaldo a estatales y a jubilados del IPS
VIDEO.- "Hacen lo que se les canta las pelotas": el fuerte cruce entre Mayans y Bullrich en el Senado
Verón contra la AFA tras el título de Estudiantes: “No da lo mismo ganar una estrella a que te la den”
VIDEO. Zaniratto, tras ser oficializado como DT en Gimnasia: su estilo, refuerzos y la pretemporada
Internaron a Zaira Nara y se conoció cuál es su estado de salud: "A veces el cuerpo pide parar"
Un intendente pidió remover al comisario tras un control de alcoholemia en una doma: “Los gauchos no toman jugo”
"Le gatillaron tres veces a una empleada": dramático relato del dueño de la panadería atacada en La Plata
PSG campeón: el conjunto francés se impuso en los penales ante Flamengo y ganó la Intercontinental
Barros Schelotto, entre la final ante Estudiantes y su amor por Gimnasia: "Lo vivo como un clásico"
¡Orgullo! Científicos de la UNLP son reconocidos por descifrar una EPoF y donan su premio
Acoso laboral y acuerdo millonario: detalles de la demanda contra el marido de Maru Botana
Los Salieris del Chiqui: ¿quiénes son los fieles seguidores de Tapia en la AFA?
Las remeras del Pincha, del Lobo y de Boca, no pueden faltar en el arbolito
Grave denuncia en La Plata: prostitución forzada, abusos y amenazas
Wos cierra Noches Capitales 2025: cómo y dónde comprar entradas
Otro juicio laboral de $250 millones pone en jaque a una pyme: hay preocupación en el sector
Edificios cerrados y abandonados en La Plata, un dolor de cabeza para los vecinos
Los $4.000.000 del Cartonazo, para un estudiante: mañana sale la nueva tarjeta gratis con EL DIA
Cayeron "El Caco" y "Cartucho", acusados de robar, golpear y maniatar a una jubilada de 80 años en City Bell
Miércoles caluroso en La Plata: anuncian que la temperatura trepará hasta los 31 grados
Arrancó el paro de los controladores aéreos: días y vuelos que afectará
El Colegio de Médicos bonaerense alertó sobre la “libertad de matrícula”
Punto por punto, la "contrarreforma" de Kicillof para contener a los "Rappi" frente al proyecto de Milei
Internet, ¡un peligro!: más de 20 mil estafas diarias y 30 homicidios en lo que va de 2025
“Secreto en la montaña”: Benjamín Vicuña y Esteban Lamothe reviven una emblemática historia de amor prohibido
Brutal agresión a un jubilado en un geriátrico de Mar del Plata
Navidad Geek: el mundo del comics y una cita solidaria en el Planetario de La Plata
VIDEO. Chicanas y cruce picante: Alfre Montes de Oca y Azzaro tras la final Estudiantes - Racing
Cuando la luz hace crecer los alimentos: innovación de la UNLP que ilumina el futuro frutihortícola en La Plata
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Fernando Zaniratto, ratificado como director técnico de Gimnasia, ofreció sus primeras declaraciones sobre el futuro del equipo, donde destacó su alegría personal por el reconocimiento a su labor y la comunión con la dirigencia en un proyecto que prioriza a los juveniles. Al comenzar, el entrenador agradeció a la institución que tanto quiere "por el reconocimiento al trabajo y a lo que venimos haciendo como cuerpo técnico".
En esa línea, el DT expresó: "La sensación es de mucha felicidad obviamente seguir en el cargo me pone muy contento y como decía es un reconocimiento al trabajo". Zaniratto confirmó que el cuerpo técnico coincide plenamente con la dirigencia en el plan a seguir, un aspecto fundamental para el éxito: "ese proyecto futbolístico que que cuando nos juntamos la primera vez lo charlamos y coincidimos plenamente eh y eso ayuda porque vamos a ir por el mismo camino esto de los chicos de potenciar".
Además, Lucho aseguró cuál es la meta: "Vamos por un Gimnasia cada día mejor y con valores bien marcados que nos tienen que distinguir como siempre pasó".
Al referirse a los objetivos deportivos para la próxima temporada, el técnico se mostró cauteloso respecto a prometer resultados y prefirió enfocarse en la actitud y el esfuerzo. En esa línea, indicó: "Obviamente siempre queremos ir por un poquito más pero es inútil hablar de resultados cuando todavía no empezamos la pretemporada". Sin embargo, analizó que el objetivo general es "posicionar a Gimnasia lo más alto posible".
"La intención es ir en busca del máximo, no tenemos que dejar de mirar dónde estamos parados porque también es importante saber de dónde venimos. Mi pensamiento es mirar siempre para adelante e intentar el máximo", aseguró.
Haciendo un balance personal del año pasado, que incluyó su trabajo en Reserva y sus interinatos en Primera, Zaniratto lo calificó de extraordinario: "El balance en lo personal es extraordinario dentro de mi carrera como director técnico no hay dudas que es el mejor". Reveló que el resultado final fue inesperado y que nunca imaginó cerrar el año de esta manera: "No me lo imaginaba, las cosas que pasaron son inimaginables". En retrospectiva, fue "un año de película para mí en lo personal y más que positivo".
LE PUEDE INTERESAR
Corrupción en San Lorenzo: el presidente Marcelo Moretti fue imputado por la Justicia
Sobre la conformación del plantel, el entrenador está trabajando activamente con la dirigencia para cubrir puestos clave. Afirmó: "Tenemos algunas posiciones específicas donde queremos reforzar y hablamos de reforzar literalmente que bueno que eso prefiero no hablarlo abiertamente". Y puntualizó: "Un plantel corto donde haya mucha competencia interna y donde pueda existir también la posibilidad para los chicos de Reserva que se destaquen y puedan subir".
Este enfoque evita que el proyecto de los juveniles quede "minimizado si vos tenés un plantel de 30 jugadores es muy difícil meter un chico de 19 o 20 años". Para la gestión interna, detalló que aplicará la misma metodología utilizada en Reserva: "nosotros decidimos no llamarlo plantel de Reserva sino que era una selección y como pasa en la selección: rendís, subís. No rendís, bajas y no tiene que ser dramático ese cambio".
Respecto a la potencial llegada de un jugador de jerarquía como Nacho Fernández, Zaniratto indicó que, aunque no se involucra en la parte contractual, su aporte sería significativo. "Está clara su jerarquía. Es un jugador con un recorrido muy importante más allá de sus características como jugador, su imagen y lo que podría aportar en Gimnasia sería muy importante".
Finalmente, sobre el estilo de juego, Zaniratto reveló que su esquema base será el 4-2-3-1: "El dibujo madre para mí es ese y no digo que no lo cambio. Yo puedo con ese mismo dibujo cambiar jugadores, cambiar características y automáticamente cambiar la intención del juego. Mis equipos se caracterizan por la intensidad necesitamos tener mucha intensidad y para eso se necesita mucho trabajo". En cuanto a la pretemporada, prefiere realizarla en casa: "Estancia chica me gusta un montón, así que no veo necesario ir a otro lugar".
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí