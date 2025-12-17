Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Libros, pósters y juegos de EL DIA a precios increíbles: hoy termina la preventa para suscriptores y mañana se abre a todo público

Deportes

Verón contra la AFA tras el título de Estudiantes: “No da lo mismo ganar una estrella a que te la den”

Verón contra la AFA tras el título de Estudiantes: "No da lo mismo ganar una estrella a que te la den"
17 de Diciembre de 2025 | 15:07

Escuchar esta nota

 

Juan Sebastián Verón habló tras el nuevo título obtenido por Estudiantes en el Torneo Clausura el pasado sábado ante Racing y previo a la próxima final que jugará este sábado 20 a las 18 ante Platense por el Trofeo de Campeones. El presidente albirrojo, suspendido por la AFA durante seis meses, apuntó contra el organismo y el título entregado a Rosario Central.

Vale recordar que el otorgamiento del título al Canalla terminó en el pasillo de espaldas de los jugadores de Estudiantes, quiénes fueron suspendidos por la AFA al igual que la “Bruja” Verón. En este sentido, el dirigente y ex futbolista aseguró que “no da lo mismo ganarlo a que te lo den”. 

Respecto a la imposición de la AFA de hacer el pasillo a los jugadores de Central y la negativa del plantel de Estudiantes, Verón aseguró: “¿Cómo vamos a ser parte nosotros de esto? Esa fue mi respuesta cuando me contaron lo que pasó. Me parece bárbaro un reconocimiento a Di María pero no un título. No tiene que dar lo mismo porque si no, empezamos a trastocar las cosas y las llevamos para dónde me conviene. Y, si alguien quiere dar un título, que se haga responsable. Es fácil hacer parte a otros de lo que vos queres hacer”.

Y expresó: “Si hablamos de faltar el respeto, en esto se le falta el respeto al torneo entregando un torneo que no lo es. Empieza desde más arriba, hay que pensar las cosas porque vos estás exponiendo a tus jugadores también, recibiendo algo que no corresponde y no estaba porque se le ocurre a alguien o porque tenes ganas vos”. 

“Se le falta el respeto a todos los que están luchando para ganar una estrella. Después, los jugadores advirtieron lo que iba a pasar y la realidad es que lo que se hizo no iba en contra de nadie. Hay una amenaza, queriendo obligar a alguien a hacer algo que nunca estuvo en la reglamentación. Detrás del pasillo, hay un significado también de respeto, honorabilidad, representación pero es sobre algo que está falseado en definitiva. Si queremos hacer homenajes o reconocimientos, que es lo que se votó, está bien. Pero cuando se destapó la Copa había una estrella. ¿Estamos todos locos?”, continuó Verón.

 

