Control de alcoholemia tras una jineteada y escándalo: intendente pidió remover al comisario y afirmó que “los gauchos no toman jugo”

17 de Diciembre de 2025 | 17:11

El intendente de Coronel Suárez, Ricardo Moccero, pidió que separen de su puesto a un teniente por haber organizado un control de alcoholemia después de una jineteada, ya que destacó que “los gauchos no toman gaseosa”.

El funcionario ratificó su decisión y justificó en base al calor o bien se mostró en contra de las medidas de “Alcohol cero”: “Ni bien me enteré del hecho que sucedió en la jineteada, vi que había algo raro, que no podía ser”.

“El comisario me dijo que él no había organizado ningún operativo, que era ridículo que se hiciera a las 7 de la tarde, cuando se resolvió que los operativos son a las 3 y media de la madrugada”, continuó respecto a la detención de los vehículos que se realizó para corroborar el nivel de alcohol en sangre.

En línea, el intendente apuntó: “Esto depende siempre de la comisaría del pueblo San José, a cargo del teniente Martín Guevara, me parecía más raro todavía y por más que haya estado de licencia, la autoridad tiene que dar instrucciones precisas”.

En línea, justificó: “Si la instrucción precisa fue de que hagan una jornada, un operativo de alcoholemia a la salida de una doma, los gauchos obviamente que no van a tomar Coca-Cola, ni jugo de naranja, entonces con una copita de vino ya les da y además el atropello que hicieron, parar a todos, gente grande, calor, tierra”,

“Por eso también van a tener causa, alteraron el operativo, había una mujer de 80 años, otra de 88 en un auto, y la tuvieron una hora y media ahí parada, bueno, una barbaridad lo que hicieron”, acusó Moccero.

“Me enojé, al igual que la gente. Me hice cargo en forma personal y le pedí al ministro la separación del cargo del teniente Guevara después de dar sus explicaciones. La autoridad del distrito soy yo, le guste a quien le guste. Cuando hay cosas que están fuera de lugar, me irrita bastante, igual que a la gente”, insistió.

En tanto, el funcionario consideró: “La gente me escuchó y sabe que yo respondo a las instituciones, Santa María para nosotros es un amor especial que tenemos de la época de mi padre y no voy a permitir que suceda esto. Como ninguna delegación, pero bueno, justo parece que se la agarran con Santa María. Yo creo que no va a suceder más esto. Las instrucciones son precisas. La alcoholemia se hace y se evita en accidentes después de las 3 y media de la mañana, 4 de la mañana.”

“Hay mucha conciencia sobre esto porque ya han avisado incluso comisarios que viajan 4 y uno es el conductor designado que no toma. En Suárez todavía hay problemas de alcoholemia, se detiene gente a la madrugada con 1,8 grados de alcoholemia, a 1,5, y en consecuencia, se les retira el carnet por ley, no por mí, yo no tengo nada que ver”, remarcó.

Por último, el funcionario se mostró en disidencia con la ley actual: “Yo hablé con el juez de falta y le pregunté si la alcoholemia no supera el 0,5, ¿se puede devolver el carnet? Me dijo que no, no hay forma porque es ley. Se evitó cualquier cantidad de accidentes. Se salía a trabajar y se veía a alguno estrellado contra un árbol o algún accidentado, bueno, no sucede más eso”.

