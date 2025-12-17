Cambio de ruta, horarios y operativo: así será la movilización de micros e hinchas de Estudiantes a San Nicolás

Estudiantes, que conquistó el Torneo Clausura, encara una nueva travesía este sábado para jugar la final del Trofeo de Campeones ante Platense, quién hizo lo propio en el Torneo Apertura. La cita será a las 18 hs en San Nicolás y los hinchas ya tienen confirmado cómo será la movilización.

El club albirrojo puso a disposición micros para los hinchas que quieran viajar, a un costo de $28.000 ida y vuelta, no incluye la entrada que se venden por estas horas en Deportick.

Estos micros, por disposición de los organismos de seguridad, partirán desde el Estadio UNO a las 9 hs pero los hinchas deberán acreditarse a las 7.30 hs.

El camino a San Nicolás

En un primer momento, todo parecía indicar que el trayecto a recorrer por Estudiantes sería por ruta 8 pero esto cambió y se definió cuál será el camino.

Desde el Estadio UNO deberán tomar avenida 44 hasta ruta 215 y desde ahí hasta ruta 6 para tomar ruta 9 hasta San Nicolás. Una vez allí, la bajada será en avenida Perón hasta Avenida Rucci y, finalmente, al Estadio San Nicolás con una distancia de 352 km que, se estima, duraría cuatro horas y media.

A su vez, para ingresar al Estadio San Nicolás, la parcialidad albirroja lo hará por Avenida Presidente Perón y Avenida Rucci. En el caso de Platense, el ingreso será por Ruta 9 y Damasco Valdez.