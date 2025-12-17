Videos impactantes: la secuencia completa del trágico accidente de Plaza Moreno

Un hombre de 63 años murió tras sufrir un infarto mientras manejaba, perdió el control del vehículo y chocó en la Plaza Moreno, a la altura de 14 y 51.

Como se fue detallando desde temprano, un Peugeot 208 gris que circulaba por 14 despistó y se estrelló contra un lateral del puesto de comidas El Pulpito. Allí, como se ve en el video, pasó a centímetros de un empleado que limpiaba una mesa. De hecho el auto pasa por encima a esa mesa.

El conductor fue identificado como Juan Martín Lilli, quien de acuerdo a las primeras informaciones habría sufrido una descompensación cardíaca, lo que provocó que perdiera el control del rodado.

En su recorrido, el vehículo estuvo a punto de embestir a un empleado de un local de comidas rápidas, quien se salvó de milagro, según relataron testigos.

Minutos después llegó una ambulancia del SAME, médicos asistieron al automovilista en el lugar y lo trasladaron de urgencia al Hospital San Martín, donde el personal de salud constató su deceso.

A pesar de la gravedad del hecho, no se registraron personas heridas ni daños a terceros. El tránsito en la zona se vio momentáneamente afectado mientras se realizaban las tareas de asistencia y peritajes.

El caso se judicializó como “averiguación de causales de muerte” e interviene la Fiscalía 2 de La Plata.