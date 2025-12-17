The Rolling Stones suspenden la gira por problemas de salud de Keith Richards: “No pueden salir”

Cuando todo estaba listo para confirmar las fechas y países a visitar en la próxima gira, The Rolling Stones debieron suspender los planes a causa de los problemas de salud que enfrenta Keith Richard.

Según contó el productor argentino Daniel Grinbank: “Ya confirmaron que no pueden salir de Europa. La artrosis que tiene Richard es algo de un proceso degenerativo y sin Richard no hay Stones”.

Fuentes cercanas a la banda confiaron a The Sun que ya estaba todo listo para presentar la gira programada pero este problema de salud pausó los planes. Es que habría sido el propio músico quien dijo no “poder comprometerse” a cumplir con la agenda.

Sin embargo, los fanáticos deberán esperar y no desilusionarse: “Los Stones volverán a los escenarios cuando estén realmente listos”. Mientras tanto, se confirmó que en 2026 habrá un nuevo álbum que está “terminado”.