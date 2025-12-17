Estaciones de servicio cerrarán en Navidad y Año Nuevo: en qué horario no se podrá cargar combustible
Estaciones de servicio cerrarán en Navidad y Año Nuevo: en qué horario no se podrá cargar combustible
Impactante: la secuencia completa en los videos del trágico accidente de Plaza Moreno
La Provincia confirmó la fecha de pago del aguinaldo a estatales y a jubilados del IPS
El Gobierno intimó a la AFA y a la Superliga para que expliquen sus balances superiores a los US$ 450 millones
Verón contra la AFA tras el título de Estudiantes: “No da lo mismo ganar una estrella a que te la den”
VIDEO. Zaniratto, tras ser oficializado como DT en Gimnasia: su estilo, refuerzos y la pretemporada
Internaron a Zaira Nara y se conoció cuál es su estado de salud: "A veces el cuerpo pide parar"
"Le gatillaron tres veces a una empleada": dramático relato del dueño de la panadería atacada en La Plata
Un intendente pidió remover al comisario tras un control de alcoholemia en una doma: “Los gauchos no toman jugo”
PSG campeón: el conjunto francés se impuso en los penales ante Flamengo y ganó la Intercontinental
Barros Schelotto, entre la final ante Estudiantes y su amor por Gimnasia: "Lo vivo como un clásico"
¡Orgullo! Científicos de la UNLP son reconocidos por descifrar una EPoF y donan su premio
Acoso laboral y acuerdo millonario: detalles de la demanda contra el marido de Maru Botana
Los Salieris del Chiqui: ¿quiénes son los fieles seguidores de Tapia en la AFA?
Las remeras del Pincha, del Lobo y de Boca, no pueden faltar en el arbolito
Grave denuncia en La Plata: prostitución forzada, abusos y amenazas
Wos cierra Noches Capitales 2025: cómo y dónde comprar entradas
Otro juicio laboral de $250 millones pone en jaque a una pyme: hay preocupación en el sector
Edificios cerrados y abandonados en La Plata, un dolor de cabeza para los vecinos
Los $4.000.000 del Cartonazo, para un estudiante: mañana sale la nueva tarjeta gratis con EL DIA
Cayeron "El Caco" y "Cartucho", acusados de robar, golpear y maniatar a una jubilada de 80 años en City Bell
Miércoles caluroso en La Plata: anuncian que la temperatura trepará hasta los 31 grados
Arrancó el paro de los controladores aéreos: días y vuelos que afectará
El Colegio de Médicos bonaerense alertó sobre la “libertad de matrícula”
Punto por punto, la "contrarreforma" de Kicillof para contener a los "Rappi" frente al proyecto de Milei
Internet, ¡un peligro!: más de 20 mil estafas diarias y 30 homicidios en lo que va de 2025
“Secreto en la montaña”: Benjamín Vicuña y Esteban Lamothe reviven una emblemática historia de amor prohibido
Brutal agresión a un jubilado en un geriátrico de Mar del Plata
Navidad Geek: el mundo del comics y una cita solidaria en el Planetario de La Plata
VIDEO. Chicanas y cruce picante: Alfre Montes de Oca y Azzaro tras la final Estudiantes - Racing
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Como ocurre desde hace años, las estaciones de servicio no venderán combustibles entre las 22.00 y las 6.00 durante las noches del 24 y 31 de diciembre, en el marco de un esquema acordado entre operadores y trabajadores que busca garantizar que el personal pueda celebrar las fiestas en familia.
La medida, que ya forma parte de los convenios laborales del sector, se aplica en gran parte del país y establece un cierre nocturno del expendio al público general, manteniendo únicamente guardias mínimas para servicios esenciales como ambulancias, patrulleros y dotaciones de bomberos.
Desde hace décadas, las celebraciones de Navidad y Año Nuevo representan un momento particular para el rubro: mientras millones de personas se desplazan para reunirse con familiares y amigos, las estaciones deben reorganizar turnos, reforzar personal y planificar jornadas de alta demanda. Con el tiempo, esta dinámica derivó en un esquema ordenado y previsible, que combina previsión operativa con el respeto por el descanso de los trabajadores.
Para este año, las estaciones ya definieron su modalidad de funcionamiento y desde la Federación del sector esperan que la demanda de combustibles crezca con fuerza en las horas previas al corte nocturno. Según indicaron, la experiencia de los últimos años demuestra que los automovilistas tienden a anticipar la carga cuando saben que habrá una interrupción, lo que permite distribuir mejor el flujo de clientes.
El presidente de la institución, Juan Carlos Basílico, confirmó que el expendio quedará suspendido de 22 a 6 los días 24 y 31 de diciembre, con guardias destinadas exclusivamente a emergencias. “El resto de los automovilistas deberá prever la carga con anticipación para evitar filas y congestión”, señaló.
Basílico explicó además que esta conducta de anticipación termina favoreciendo el volumen global de ventas, ya que desplaza la demanda hacia franjas horarias más ordenadas y manejables. A esto se suma el movimiento adicional que suelen generar las fiestas por viajes, escapadas y reuniones familiares. “Son días en los que la actividad tiende a repuntar y creemos que este año no será la excepción”, afirmó.
LE PUEDE INTERESAR
Navidad Geek: el mundo del comics y una cita solidaria en el Planetario de La Plata
Para el directivo, el esquema de cierre acordado con el gremio “ya es parte de la cultura operativa del rubro”, lo que facilita la planificación de turnos y un funcionamiento más previsible en fechas sensibles. Además, las guardias mínimas están garantizadas y se abonan como jornada feriada.
Finalmente, el empresario platense remarcó que no se trata de un cierre total de las estaciones, sino de una pausa en el expendio al público general. “Los servicios esenciales siempre están cubiertos; lo que pedimos es que los automovilistas carguen antes de las 22 para evitar contratiempos”, expresó.
En ese sentido, destacó que la distribución anticipada del flujo de clientes también reduce la tensión operativa de último momento. “Permite una atención más fluida y una jornada menos exigida para el personal”, concluyó, al tiempo que llamó a encontrar un equilibrio entre el derecho de los trabajadores a celebrar y la prestación eficiente del servicio durante las fiestas.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí