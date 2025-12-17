Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Libros, pósters y juegos de EL DIA a precios increíbles: hoy termina la preventa para suscriptores y mañana se abre a todo público

La Ciudad

Estaciones de servicio cerrarán en Navidad y Año Nuevo: en qué horario no se podrá cargar combustible

Estaciones de servicio cerrarán en Navidad y Año Nuevo: en qué horario no se podrá cargar combustible
17 de Diciembre de 2025 | 17:24

Escuchar esta nota

Como ocurre desde hace años, las estaciones de servicio no venderán combustibles entre las 22.00 y las 6.00 durante las noches del 24 y 31 de diciembre, en el marco de un esquema acordado entre operadores y trabajadores que busca garantizar que el personal pueda celebrar las fiestas en familia.

La medida, que ya forma parte de los convenios laborales del sector, se aplica en gran parte del país y establece un cierre nocturno del expendio al público general, manteniendo únicamente guardias mínimas para servicios esenciales como ambulancias, patrulleros y dotaciones de bomberos.

Desde hace décadas, las celebraciones de Navidad y Año Nuevo representan un momento particular para el rubro: mientras millones de personas se desplazan para reunirse con familiares y amigos, las estaciones deben reorganizar turnos, reforzar personal y planificar jornadas de alta demanda. Con el tiempo, esta dinámica derivó en un esquema ordenado y previsible, que combina previsión operativa con el respeto por el descanso de los trabajadores.

Para este año, las estaciones ya definieron su modalidad de funcionamiento y desde la Federación del sector esperan que la demanda de combustibles crezca con fuerza en las horas previas al corte nocturno. Según indicaron, la experiencia de los últimos años demuestra que los automovilistas tienden a anticipar la carga cuando saben que habrá una interrupción, lo que permite distribuir mejor el flujo de clientes.

El presidente de la institución, Juan Carlos Basílico, confirmó que el expendio quedará suspendido de 22 a 6 los días 24 y 31 de diciembre, con guardias destinadas exclusivamente a emergencias. “El resto de los automovilistas deberá prever la carga con anticipación para evitar filas y congestión”, señaló.

Basílico explicó además que esta conducta de anticipación termina favoreciendo el volumen global de ventas, ya que desplaza la demanda hacia franjas horarias más ordenadas y manejables. A esto se suma el movimiento adicional que suelen generar las fiestas por viajes, escapadas y reuniones familiares. “Son días en los que la actividad tiende a repuntar y creemos que este año no será la excepción”, afirmó.

LE PUEDE INTERESAR

Navidad Geek: el mundo del comics y una cita solidaria en el Planetario de La Plata

LE PUEDE INTERESAR

Además de aguinaldo, se confirmó cuándo cobran los haberes los jubilados de IPS

Para el directivo, el esquema de cierre acordado con el gremio “ya es parte de la cultura operativa del rubro”, lo que facilita la planificación de turnos y un funcionamiento más previsible en fechas sensibles. Además, las guardias mínimas están garantizadas y se abonan como jornada feriada.

Finalmente, el empresario platense remarcó que no se trata de un cierre total de las estaciones, sino de una pausa en el expendio al público general. “Los servicios esenciales siempre están cubiertos; lo que pedimos es que los automovilistas carguen antes de las 22 para evitar contratiempos”, expresó.

En ese sentido, destacó que la distribución anticipada del flujo de clientes también reduce la tensión operativa de último momento. “Permite una atención más fluida y una jornada menos exigida para el personal”, concluyó, al tiempo que llamó a encontrar un equilibrio entre el derecho de los trabajadores a celebrar y la prestación eficiente del servicio durante las fiestas.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

La Provincia confirmó la fecha de pago del aguinaldo a estatales y a jubilados del IPS

Además de aguinaldo, se confirmó cuándo cobran los haberes los jubilados de IPS

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

La Provincia confirmó la fecha de pago del aguinaldo a estatales y a jubilados del IPS

Así sigue la venta de entradas para la final Estudiantes vs Platense

Tragedia en Plaza Moreno: sufrió un paro cardíaco mientras conducía, se estrelló y falleció

Antes de salir, al taller: la revisión del coche arranca en $100 mil

"Le gatillaron tres veces a una empleada": dramático relato del dueño de la panadería atacada en La Plata

Edificios cerrados y abandonados en La Plata, un dolor de cabeza para los vecinos

VIDEO.- Motochorros "polirrubro" en La Plata: en un suspiro y a los tiros roban en pollajería, panadería y una YPF
+ Leidas

La Provincia confirmó la fecha de pago del aguinaldo a estatales y a jubilados del IPS

Además de aguinaldo, se confirmó cuándo cobran los haberes los jubilados de IPS

Kicillof vetó el presupuesto de Diputados y estalló el escándalo

Estudiantes campeón: cuál es el premio que no se ve pero vale como un título

Así sigue la venta de entradas para la final Estudiantes vs Platense

Guido Carrillo no se quiere perder la final del sábado: qué equipo tiene en mente Domínguez

Todo Estudiantes ya palpita la final: escasas plateas, micros a socios y Verón en cancha

Grave denuncia en La Plata: prostitución forzada, abusos y amenazas
Últimas noticias de La Ciudad

Navidad Geek: el mundo del comics y una cita solidaria en el Planetario de La Plata

Además de aguinaldo, se confirmó cuándo cobran los haberes los jubilados de IPS

La Provincia confirmó la fecha de pago del aguinaldo a estatales y a jubilados del IPS

¡Orgullo! Científicos de la UNLP son reconocidos por descifrar una EPoF y donan su premio
Espectáculos
Internaron a Zaira Nara y se conoció cuál es su estado de salud: "A veces el cuerpo pide parar"
Navidad Geek: el mundo del comics y una cita solidaria en el Planetario de La Plata
Confesiones de Guillermina Valdés: cómo fue el día en que su hija Paloma le contó sobre su orientación sexual
Steven Spielberg vuelve a la ciencia ficción y a las invasiones extraterrestres con “El día de la revelación"
“Secreto en la montaña”: Benjamín Vicuña y Esteban Lamothe reviven una emblemática historia de amor prohibido
Información General
Un intendente pidió remover al comisario tras un control de alcoholemia en una doma: “Los gauchos no toman jugo”
Otro juicio laboral de $250 millones pone en jaque a una pyme: hay preocupación en el sector
Niños vegetarianos: alertan sobre déficits de nutrientes clave
Murió Kenya, la última elefanta cautiva de la Argentina
Egresados sin plata para su fiesta: una mamá se la jugó en el casino
Deportes
PSG campeón: el conjunto francés se impuso en los penales ante Flamengo y ganó la Intercontinental
VIDEO. Zaniratto, tras ser oficializado como DT en Gimnasia: su estilo, refuerzos y la pretemporada
Corrupción en San Lorenzo: el presidente Marcelo Moretti fue imputado por la Justicia
Verón contra la AFA tras el título de Estudiantes: “No da lo mismo ganar una estrella a que te la den”
Así sigue la venta de entradas para la final Estudiantes vs Platense
Policiales
Brutal agresión a un jubilado en un geriátrico de Mar del Plata
Impactante: la secuencia completa en los videos del trágico accidente de Plaza Moreno
Tragedia en Plaza Moreno: sufrió un paro cardíaco mientras conducía, se estrelló y falleció
"Le gatillaron tres veces a una empleada": dramático relato del dueño de la panadería atacada en La Plata
VIDEO.- Motochorros "polirrubro" en La Plata: en un suspiro y a los tiros roban en pollajería, panadería y una YPF

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla