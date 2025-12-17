Estaciones de servicio cerrarán en Navidad y Año Nuevo: en qué horario no se podrá cargar combustible

Como ocurre desde hace años, las estaciones de servicio no venderán combustibles entre las 22.00 y las 6.00 durante las noches del 24 y 31 de diciembre, en el marco de un esquema acordado entre operadores y trabajadores que busca garantizar que el personal pueda celebrar las fiestas en familia.

La medida, que ya forma parte de los convenios laborales del sector, se aplica en gran parte del país y establece un cierre nocturno del expendio al público general, manteniendo únicamente guardias mínimas para servicios esenciales como ambulancias, patrulleros y dotaciones de bomberos.

Desde hace décadas, las celebraciones de Navidad y Año Nuevo representan un momento particular para el rubro: mientras millones de personas se desplazan para reunirse con familiares y amigos, las estaciones deben reorganizar turnos, reforzar personal y planificar jornadas de alta demanda. Con el tiempo, esta dinámica derivó en un esquema ordenado y previsible, que combina previsión operativa con el respeto por el descanso de los trabajadores.

Para este año, las estaciones ya definieron su modalidad de funcionamiento y desde la Federación del sector esperan que la demanda de combustibles crezca con fuerza en las horas previas al corte nocturno. Según indicaron, la experiencia de los últimos años demuestra que los automovilistas tienden a anticipar la carga cuando saben que habrá una interrupción, lo que permite distribuir mejor el flujo de clientes.

El presidente de la institución, Juan Carlos Basílico, confirmó que el expendio quedará suspendido de 22 a 6 los días 24 y 31 de diciembre, con guardias destinadas exclusivamente a emergencias. “El resto de los automovilistas deberá prever la carga con anticipación para evitar filas y congestión”, señaló.

Basílico explicó además que esta conducta de anticipación termina favoreciendo el volumen global de ventas, ya que desplaza la demanda hacia franjas horarias más ordenadas y manejables. A esto se suma el movimiento adicional que suelen generar las fiestas por viajes, escapadas y reuniones familiares. “Son días en los que la actividad tiende a repuntar y creemos que este año no será la excepción”, afirmó.

Para el directivo, el esquema de cierre acordado con el gremio “ya es parte de la cultura operativa del rubro”, lo que facilita la planificación de turnos y un funcionamiento más previsible en fechas sensibles. Además, las guardias mínimas están garantizadas y se abonan como jornada feriada.

Finalmente, el empresario platense remarcó que no se trata de un cierre total de las estaciones, sino de una pausa en el expendio al público general. “Los servicios esenciales siempre están cubiertos; lo que pedimos es que los automovilistas carguen antes de las 22 para evitar contratiempos”, expresó.

En ese sentido, destacó que la distribución anticipada del flujo de clientes también reduce la tensión operativa de último momento. “Permite una atención más fluida y una jornada menos exigida para el personal”, concluyó, al tiempo que llamó a encontrar un equilibrio entre el derecho de los trabajadores a celebrar y la prestación eficiente del servicio durante las fiestas.