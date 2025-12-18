El optimismo de Trump: “¡Lo mejor está por llegar!”

EL PRESIDENTE NORTEAMERICANO DURANTE SU DISCURSO ANOCHE DESDE LA CASA BLANCA / AP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mandó anoche un mensaje optimista a los estadounidenses con un discurso televisado, en medio de la creciente impaciencia de sus compatriotas sobre el manejo de la economía.

“¡Lo mejor está por llegar!”, aseguró Trump en el mensaje que publicó en Truth Social para anunciar este discurso, once meses después de llegar al poder.

Trump habló de los logros de los últimos 11 meses en áreas como la economía y la seguridad, de todo lo que hizo para “devolver la grandeza” al país y de todo lo que sigue planeando hacer para continuar cumpliendo para el pueblo estadounidense durante los próximos tres años de su mandato.

El discurso llegó en un momento en que la popularidad del mandatario ha mostrado signos de desgaste frente a problemas como inflación, empleo y tensiones políticas internas.

Con su mensaje, Trump intenta reconstruir el apoyo entre los votantes antes de un año electoral clave y resaltar planes futuros, subrayando que “lo mejor está por venir”.

Desde la Casa Blanca, dijo que se enviará un cheque de bonificación de 1.776 dólares a todos los miembros de las fuerzas armadas del país para Navidad, indicando que los ingresos arancelarios financiaron los pagos,al tiempo que intentaba tranquilizar a una población preocupada por la salud de la economía.

Trump dijo que 1,45 millones de miembros del servicio militar recibirán el “dividendo del combatiente antes de Navidad”.

“Los cheques ya están en camino”, afirmó. Sin embargo, los bonos para los miembros de las fuerzas armadas llegan en un momento en que millones de estadounidenses muestran su preocupación ante los elevados costos de alimentación, vivienda, servicios públicos y regalos navideños, mientras la inflación sigue siendo elevada y el mercado laboral se ha desacelerado significativamente en los últimos meses.

Flanqueado por dos árboles de Navidad y con un retrato de George Washington a sus espaldas, Trump buscó atribuir a su predecesor, Joe Biden, cualquier preocupación sobre la elevada inflación.

“Hace once meses heredé un desastre y lo estoy arreglando”, aseguró Trump.

Sus comentarios se producen un momento crucial mientras intenta reconstruir una popularidad que ha ido en declive constante. Según las encuestas públicas, la mayoría de los adultos en Estados Unidos están frustrados con su manejo de la economía ante el aumento de la inflación después de que sus políticas arancelarias provocaron un incremento en los precios y una desaceleración en las contrataciones.

Trump y su partido enfrentan un referéndum sobre su liderazgo durante las elecciones de mitad de período del próximo año, las cuales decidirán el control de la Cámara de Representantes y el Senado.

El discurso desde la Casa Blanca fue una oportunidad para que Trump trate de recuperar algo de impulso después de que las derrotas republicanas en las elecciones de este año plantearon dudas sobre la durabilidad de su coalición.

Venezuela y el petróleo

Trump exigió que Venezuela devuelva los activos que incautó a compañías petroleras de Estados Unidos hace años, justificando nuevamente su anuncio de un “bloqueo” contra los buques con crudo que viajan hacia o desde el país sudamericano y enfrentan sanciones estadounidenses.

Trump citó las inversiones estadounidenses perdidas en Venezuela cuando se le preguntó sobre su nueva táctica —parte de una campaña de presión de meses contra el presidente Nicolás Maduro—, planteando que las acciones de su gobierno para confrontar a los líderes en Caracas están, al menos en parte, motivadas por disputas sobre inversiones petroleras, junto con acusaciones de narcotráfico. Algunos petroleros sancionados ya están evitando ir a Venezuela.

“No vamos a permitir que pase nadie que no debería pasar”, les dijo Trump a los periodistas sobre su exhortación a un bloqueo. “Recuerden que se llevaron todos nuestros derechos energéticos. Se llevaron todo nuestro petróleo no hace mucho tiempo. Y lo queremos de vuelta. Lo tomaron, lo tomaron ilegalmente”.

Las compañías petroleras estadounidenses dominaron la industria petrolera de Venezuela hasta que los gobernantes del país se movilizaron para nacionalizar el sector, primero en la década de 1970 y nuevamente en el siglo XXI bajo Maduro y su predecesor, Hugo Chávez.

