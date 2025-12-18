Lula le exige a Europa que firme “ahora” el acuerdo con el Mercosur

Presupuesto 2026: Diputados le dio media sanción, pero no pudo derogar el financiamiento a discapacidad y las universidades
Presupuesto 2026: Diputados le dio media sanción, pero no pudo derogar el financiamiento a discapacidad y las universidades
Los libertarios buscan dictamen para avanzar en la reforma laboral
Con apoyo peronista, de la izquierda y piqueteros, la CGT protesta en la calle
El drama de la zona roja: “Falta decisión política”, reclaman los vecinos
Jueces de la Provincia reclaman diálogo para la reforma del Código Penal
El blue escala, ya sin “manos amigas” y se asienta en $1.500
Psiquiatras y psicólogos, dan charlas de salud mental en clubes
Actividades: fiesta del deporte, club de lectura, vino y concierto en la basílica
Cena de fin de año en la Sociedad Lituana “Nemunas”, de Berisso
Impulsan un jury para el juez de la VTV y las multas de tránsito
Motochorros impunes Dueños de la calle y del terror en La Plata
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
El brasileño advirtió que si el tratado de libre comercio con la Unión Europea no se aprueba ya, no se hará mientras él sea presidente
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, lanzó un ultimátum directo a la Unión Europea (UE) para destrabar de una vez por todas la firma del acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y el bloque comunitario. El mandatario advirtió que, si el tratado no se aprueba “ahora”, no volverá a impulsarse mientras él continúe en la Presidencia, endureciendo el tono frente a las dilaciones europeas tras más de dos décadas de negociaciones inconclusas.
La advertencia de Lula llega en la antesala de la cumbre del Mercosur que se celebrará este sábado en la ciudad brasileña de Foz do Iguazú, donde Brasil pretende concretar la firma definitiva del acuerdo. Sin embargo, el escenario se tornó más complejo luego de que Italia se sumara a Francia en su pedido de aplazar el tratado. La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, consideró “prematuro” avanzar con la firma en los próximos días, reforzando las resistencias internas dentro del bloque europeo.
“Ya les avisé: si no lo hacemos ahora, Brasil no hará ningún otro acuerdo mientras yo sea presidente”, afirmó Lula durante una reunión de balance anual con su gabinete. En ese mismo encuentro, dejó en claro que viajará a Foz do Iguazú con la expectativa de obtener una respuesta afirmativa por parte de la UE, pero anticipó una postura mucho más firme si vuelve a encontrarse con un rechazo. “Voy con la expectativa de que digan ‘sí’ y no ‘no’, pero si dicen que no, vamos a ser duros de aquí en adelante con ellos”, subrayó.
El acuerdo Mercosur–Unión Europea ha sido negociado durante más de 20 años y es considerado uno de los tratados comerciales más ambiciosos del mundo. De aprobarse, daría lugar a un mercado común de aproximadamente 722 millones de habitantes, con un fuerte impacto económico, político y estratégico para ambas regiones. Los socios plenos del Mercosur -Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay- ya manifestaron su disposición a firmarlo sin más demoras.
Desde el punto de vista comercial, el tratado permitiría a la Unión Europea incrementar sus exportaciones de vehículos, maquinaria, vinos y licores hacia Sudamérica. A cambio, facilitaría el acceso al mercado europeo de productos agrícolas del Mercosur como carne, azúcar, arroz, miel y soja. Precisamente este punto es uno de los principales focos de resistencia en Europa, donde varios países temen un impacto negativo en sus sectores agropecuarios.
Francia ha sido uno de los países más críticos y exige garantías ambientales adicionales, reclamando que los pesticidas prohibidos en la UE también estén vetados en los países del Mercosur. Estas demandas han contribuido a ralentizar el proceso de ratificación, pese a que la Comisión Europea aspira a concluirlo antes del sábado.
LE PUEDE INTERESAR
Una ley para bajar la pena de prisión a Bolsonaro
LE PUEDE INTERESAR
Zelenski: “Rusia prepara un nuevo año de guerra”
La cumbre de jefes de Estado del Mercosur en Foz do Iguaçu estará precedida por reuniones de ministros de Relaciones Exteriores y de Economía, que se realizarán en la misma ciudad ubicada en la triple frontera entre Brasil, Paraguay y Argentina. Con su ultimátum, Lula busca forzar una definición histórica y dejar en claro que, para Brasil y el Mercosur, el tiempo de las postergaciones se agotó y que la decisión final ya no admite nuevas dilaciones.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí