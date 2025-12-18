Lula le exige a Europa que firme “ahora” el acuerdo con el Mercosur

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, lanzó un ultimátum directo a la Unión Europea (UE) para destrabar de una vez por todas la firma del acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y el bloque comunitario. El mandatario advirtió que, si el tratado no se aprueba “ahora”, no volverá a impulsarse mientras él continúe en la Presidencia, endureciendo el tono frente a las dilaciones europeas tras más de dos décadas de negociaciones inconclusas.

La advertencia de Lula llega en la antesala de la cumbre del Mercosur que se celebrará este sábado en la ciudad brasileña de Foz do Iguazú, donde Brasil pretende concretar la firma definitiva del acuerdo. Sin embargo, el escenario se tornó más complejo luego de que Italia se sumara a Francia en su pedido de aplazar el tratado. La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, consideró “prematuro” avanzar con la firma en los próximos días, reforzando las resistencias internas dentro del bloque europeo.

“Ya les avisé: si no lo hacemos ahora, Brasil no hará ningún otro acuerdo mientras yo sea presidente”, afirmó Lula durante una reunión de balance anual con su gabinete. En ese mismo encuentro, dejó en claro que viajará a Foz do Iguazú con la expectativa de obtener una respuesta afirmativa por parte de la UE, pero anticipó una postura mucho más firme si vuelve a encontrarse con un rechazo. “Voy con la expectativa de que digan ‘sí’ y no ‘no’, pero si dicen que no, vamos a ser duros de aquí en adelante con ellos”, subrayó.

NEGOCIACIONES DE MÁS DE 20 AÑOS

El acuerdo Mercosur–Unión Europea ha sido negociado durante más de 20 años y es considerado uno de los tratados comerciales más ambiciosos del mundo. De aprobarse, daría lugar a un mercado común de aproximadamente 722 millones de habitantes, con un fuerte impacto económico, político y estratégico para ambas regiones. Los socios plenos del Mercosur -Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay- ya manifestaron su disposición a firmarlo sin más demoras.

Desde el punto de vista comercial, el tratado permitiría a la Unión Europea incrementar sus exportaciones de vehículos, maquinaria, vinos y licores hacia Sudamérica. A cambio, facilitaría el acceso al mercado europeo de productos agrícolas del Mercosur como carne, azúcar, arroz, miel y soja. Precisamente este punto es uno de los principales focos de resistencia en Europa, donde varios países temen un impacto negativo en sus sectores agropecuarios.

Francia ha sido uno de los países más críticos y exige garantías ambientales adicionales, reclamando que los pesticidas prohibidos en la UE también estén vetados en los países del Mercosur. Estas demandas han contribuido a ralentizar el proceso de ratificación, pese a que la Comisión Europea aspira a concluirlo antes del sábado.

La cumbre de jefes de Estado del Mercosur en Foz do Iguaçu estará precedida por reuniones de ministros de Relaciones Exteriores y de Economía, que se realizarán en la misma ciudad ubicada en la triple frontera entre Brasil, Paraguay y Argentina. Con su ultimátum, Lula busca forzar una definición histórica y dejar en claro que, para Brasil y el Mercosur, el tiempo de las postergaciones se agotó y que la decisión final ya no admite nuevas dilaciones.