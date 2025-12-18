Zelenski: “Rusia prepara un nuevo año de guerra”

Presupuesto 2026: Diputados le dio media sanción, pero no pudo derogar el financiamiento a discapacidad y las universidades
El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, consideró ayer que Rusia se prepara para librar un nuevo “año de guerra” en Ucrania en 2026, después de que su par ruso, Vladimir Putin, afirmara que Moscú logrará “sin ninguna duda” sus objetivos.
“Hemos escuchado una nueva señal de Moscú, diciendo que se preparan para hacer del año próximo un nuevo año de guerra”, declaró Zelenski en su discurso diario.
“Es importante que nuestros socios sean conscientes y que reaccionen, sobre todo nuestros socios en Estados Unidos, que suelen afirmar que Rusia pretende querer poner fin a la guerra”, señaló el mandatario ucraniano.
Según él, las autoridades rusas intentan “socavar la diplomacia”, buscando “varias formulaciones” en las propuestas que se están haciendo durante las negociaciones, “para disimular su deseo de destruir Ucrania y a los ucranianos” y “su voluntad de legitimar el robo de nuestro territorio”.
Más temprano, también este miércoles, Putin había dicho que los objetivos de la invasión rusa de Ucrania se iban a alcanzar “sin ninguna duda”, especialmente los de ámbito territorial.
“Preferiríamos conseguirlo y eliminar las causas profundas del conflicto por medio de la diplomacia”, pero “si el país rival y sus patrocinadores extranjeros se niegan a hablar de manera sustancial”, lo haremos “por la vía militar”, prometió.
“Los objetivos de la operación militar especial se lograrán, sin ninguna duda”, insistió Putin.
El jefe del Estado ruso aseguró no obstante que su país sigue dispuesto a “llevar a cabo negociaciones y a resolver todos los problemas por medios pacíficos”.
El domingo y el lunes, Volodimir Zelenski se reunió en Berlín con los emisarios estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner, yerno del presidente estadounidense Donald Trump, para intentar pactar un compromiso sobre un plan que conduzca al cese de los combates.
El lunes, Ucrania elogió los “avances” en la cuestión de las futuras garantías de seguridad que pide y Trump se mostró muy optimista tras haber hablado con su homólogo ucraniano y con varios dirigentes europeos.
Por su parte, el Kremlin afirmó este miércoles que seguía esperando información de Washington sobre el resultado de las conversaciones en Berlín.
La propuesta inicial de Washington, redactada sin la participación de los aliados europeos de Kiev, habría supuesto la retirada de Ucrania de toda la región oriental de Donetsk.
