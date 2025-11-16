VIDEO. Estudiantes vs Argentinos Juniors: los goles

Semana crucial para el PJ bonaerense ante el desafío del Presupuesto
Semana crucial para el PJ bonaerense ante el desafío del Presupuesto
Asesinato confirmado: a la psiquiatra de City Bell la degollaron pero... ¿quién la mató y porqué?
Chile define en balotaje: entre una comunista y un derechista
VIDEO. Estudiantes no tiene defensa, perdió con Argentinos y quedó al borde del abismo: espera el milagro
VIDEO. Rapto y abuso de una joven en La Plata: quién es el detenido y qué se sabe del caso
Cuatro listas luchan para presidir el colegio de arquitectos local
A Gimnasia sólo le sirve ganar ante Platense y busca el tercero al hilo: formaciones, hora y TV
Denunciar un delito en La Plata, entre demoras y muy pocos resultados
Con la votación de los no docentes, la UNLP le baja el telón al año electoral
Alerta estacional: resurge la enfermedad de boca, manos y pies
Alertan sobre “crítica” situación en las cárceles: hay casi 63 mil presos
Los números de la suerte del lunes 17 de noviembre de 2025, según el signo del zodíaco
Nación avanza con el Presupuesto a cambio de aval a toma de deudas
Dos gobernadores, en la mira de LLA para sumar votos en Diputados
La Comisión Investigadora del caso $Libra presenta el informe final
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
A los 22 minutos, y luego de algunos minutos demostrando un excelente trato de pelota, Argentinos llegó al gol. Con Fattori como indispensable eje en la franja central empezó a hilvanar pases sobre la izquierda, cambió a la derecha y por allí entró solo López Muñoz para dejar sin posibilidades a Fernando Muslera con un zurdazo potente y preciso. Estudiantes marcó mal y dejó solo al autor de la conquista.
A los 18 minutos, Estudiantes alcanzó un tremendo desahogo con el golazo de Joaquín Tobio Burgos. El juvenil le pegó de zurda y la clavó en el ángulo superior derecho haciendo imposible el esfuerzo del arquero visitante.
Estudiantes recibió un baldazo de agua helada cuando el Pipa Lescano anotó el 2 a 1 para el Bicho a los 20 minutos. Recibió en soledad un pase de cabeza de Riquelme y batió a Fernando Muslera ingresando por el segundo palo. Duró muy poco el alivio Pincha, sólo dos minutos.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí