VIDEO. Estudiantes vs Argentinos Juniors: los goles

A los 22 minutos, y luego de algunos minutos demostrando un excelente trato de pelota, Argentinos llegó al gol. Con Fattori como indispensable eje en la franja central empezó a hilvanar pases sobre la izquierda, cambió a la derecha y por allí entró solo López Muñoz para dejar sin posibilidades a Fernando Muslera con un zurdazo potente y preciso. Estudiantes marcó mal y dejó solo al autor de la conquista.

A los 18 minutos, Estudiantes alcanzó un tremendo desahogo con el golazo de Joaquín Tobio Burgos. El juvenil le pegó de zurda y la clavó en el ángulo superior derecho haciendo imposible el esfuerzo del arquero visitante.

Estudiantes recibió un baldazo de agua helada cuando el Pipa Lescano anotó el 2 a 1 para el Bicho a los 20 minutos. Recibió en soledad un pase de cabeza de Riquelme y batió a Fernando Muslera ingresando por el segundo palo. Duró muy poco el alivio Pincha, sólo dos minutos.