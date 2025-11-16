Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Deportes

Escándalo en el ascenso: Deportivo Madryn venció a Morón y hubo batalla campal e incidentes

Escándalo en el ascenso: Deportivo Madryn venció a Morón y hubo batalla campal e incidentes
16 de Noviembre de 2025 | 19:31

Escuchar esta nota

Después del triunfo 1-0 de Deportivo Madryn frente a Deportivo Morón, el clima terminó estallando en una fuerte batalla campal que obligó a un rápido accionar del personal de seguridad. Lo que había comenzado como un cierre tenso por la definición del partido se transformó, en cuestión de segundos, en una escena descontrolada dentro del Estadio Abel Sastre.

Según quedó registrado, en el círculo central se desataron intensos disturbios entre los dos planteles, que se involucraron en empujones, insultos y golpes en medio de un clima completamente desbordado. 

La policía ingresó al campo de juego con el objetivo de calmar los ánimos, pero la respuesta de ambos bandos fue igual de hostil, lo que dificultó cualquier intento de contención. El enfrentamiento se extendió varios minutos y generó un caos generalizado que sorprendió a los hinchas y autoridades presentes.

El origen del conflicto estuvo en las fuertes protestas de los jugadores del “Gallo”, quienes, apenas finalizado el encuentro, se abalanzaron sobre el árbitro para reclamar por lo que consideraron un arbitraje polémico y perjudicial. Según denunciaron, varias decisiones clave habrían favorecido al conjunto local, lo que encendió la chispa que derivó en los incidentes posteriores.

 

