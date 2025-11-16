La Plata celebró la cultura italiana en una nueva edición de Italia in Piazza

Con cientos de vecinos y vecinas disfrutando una jornada colmada de música, gastronomía y tradiciones, el intendente Julio Alak participó de una nueva edición de Italia in Piazza, el tradicional encuentro que celebra la cultura italiana en la ciudad.

“Este evento reafirma los lazos históricos y culturales que unen a La Plata con la comunidad italiana, que tanto ha aportado al desarrollo de nuestra ciudad”, destacó Alak al encabezar el acto protocolar, y compartió un saludo con las instituciones, los artistas y las familias que se acercaron a disfrutar de la celebración.

A lo largo de la jornada, que se desarrolló este domingo a partir del mediodía en Plaza Italia, el público disfrutó de la musicalización del DJ Martín Caprile, la animación de Laura “La Tana” Grassi y las presentaciones de diversos ballets regionales, como Rondini del Tirol, Terra Natale, Amici, Sicilia Bedda y Radici.

También hubo presentaciones del tenor Emmanuel Frers, el cantante Cristian Provenzano y el espectáculo Festa Nostra, además de la interpretación de los himnos argentino e italiano a cargo de la banda de música de la Policía Bonaerense.

En un hecho inédito para la ciudad, el chef italiano Filippo Cavalli -Vicepresidente de Parma Quality Restaurant- brindó una clase de cocina, siendo la primera vez que un chef italiano cocine en vivo en una plaza de la Ciudad de La Plata.

Como cada año, el evento incluyó además una feria gastronómica con platos típicos, sorteos —entre ellos becas para la Academia Dante Alighieri— y un espacio para que las familias pudieran compartir la tarde al aire libre celebrando las raíces italianas que forman parte de la identidad platense.

La actividad fue organizada por el Comité de italianos en el exterior (COMITES) y la Federación de Asociaciones Italianas local (FAILAP), y auspiciada por la Confederación de Federaciones Italianas en la Argentina (FEDITALIA) y el Consulado de Italia, con el apoyo del Municipio platense.