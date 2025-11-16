Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Súper Cartonazo por $10.000.000, sale o sale: los números de este lunes

La Ciudad

La Plata celebró la cultura italiana en una nueva edición de Italia in Piazza

El evento reunió a instituciones, artistas, vecinos y a la colectividad local

La Plata celebró la cultura italiana en una nueva edición de Italia in Piazza
16 de Noviembre de 2025 | 21:10

Escuchar esta nota

Con cientos de vecinos y vecinas disfrutando una jornada colmada de música, gastronomía y tradiciones, el intendente Julio Alak participó de una nueva edición de Italia in Piazza, el tradicional encuentro que celebra la cultura italiana en la ciudad.

“Este evento reafirma los lazos históricos y culturales que unen a La Plata con la comunidad italiana, que tanto ha aportado al desarrollo de nuestra ciudad”, destacó Alak al encabezar el acto protocolar, y compartió un saludo con las instituciones, los artistas y las familias que se acercaron a disfrutar de la celebración. 

A lo largo de la jornada, que se desarrolló este domingo a partir del mediodía en Plaza Italia, el público disfrutó de la musicalización del DJ Martín Caprile, la animación de Laura “La Tana” Grassi y las presentaciones de diversos ballets regionales, como Rondini del Tirol, Terra Natale, Amici, Sicilia Bedda y Radici. 

También hubo presentaciones del tenor Emmanuel Frers, el cantante Cristian Provenzano y el espectáculo Festa Nostra, además de la interpretación de los himnos argentino e italiano a cargo de la banda de música de la Policía Bonaerense.

En un hecho inédito para la ciudad, el chef italiano Filippo Cavalli -Vicepresidente de Parma Quality Restaurant-  brindó una clase de cocina, siendo la primera vez que un chef italiano cocine en vivo en una plaza de la Ciudad de La Plata.

Como cada año, el evento incluyó además una feria gastronómica con platos típicos, sorteos —entre ellos becas para la Academia Dante Alighieri— y un espacio para que las familias pudieran compartir la tarde al aire libre celebrando las raíces italianas que forman parte de la identidad platense.

LE PUEDE INTERESAR

En fotos y videos | Emotiva Misa Criolla en la Catedral ante cientos de platenses

LE PUEDE INTERESAR

Arquitectos presentaron un amparo por la suspensión de obras en La Plata

La actividad fue organizada por el Comité de italianos en el exterior (COMITES) y la Federación de Asociaciones Italianas local (FAILAP), y auspiciada por la Confederación de Federaciones Italianas en la Argentina (FEDITALIA) y el Consulado de Italia, con el apoyo del Municipio platense.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Multimedia

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Asesinato confirmado: a la psiquiatra de City Bell la degollaron pero... ¿quién la mató y porqué?

Semana crucial para el PJ bonaerense ante el desafío del Presupuesto

El Pincha saca la calculadora: ¿qué necesita para ingresar al Playoff?

A Gimnasia sólo le sirve ganar ante Platense y busca el tercero al hilo: formaciones, hora y TV

VIDEO. Rapto y abuso de una joven en La Plata: quién es el detenido y qué se sabe del caso

Cuatro listas luchan para presidir el colegio de arquitectos local

Qué dijo Capitanich tras el fallo por el caso Cecilia

Fabiola Yáñez la pasó mal en la mesaza de Mirtha
+ Leidas

VIDEO. Estudiantes no tiene defensa, perdió con Argentinos y quedó al borde del abismo: espera el milagro

Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes vs Argentinos

Asesinato confirmado: a la psiquiatra de City Bell la degollaron pero... ¿quién la mató y porqué?

Cuatro listas luchan para presidir el colegio de arquitectos local

A Gimnasia sólo le sirve ganar ante Platense y busca el tercero al hilo: formaciones, hora y TV

El Pincha saca la calculadora: ¿qué necesita para ingresar al Playoff?

Qué dijo Capitanich tras el fallo por el caso Cecilia

¿Sigue Eduardo Domínguez?: "Ya me quisieron sacar" y “hay que ver que decide el Club”
Últimas noticias de La Ciudad

El lunes amaneció con térmica de invierno pero repunta a pleno sol: así arranca la semana en La Plata

Súper Cartonazo por $10.000.000, sale o sale: los números de este lunes 17 de noviembre

Recurso de amparo por el freno a ciertos permisos en Obras Particulares

De Madrid a La Plata: buscan talentos locales
Espectáculos
“¿Querés verla?”: Wanda Nara encendió las redes con fotos súper hot
Fabiola Yáñez la pasó mal en la mesaza de Mirtha
Alejandro Dolina: “Más trata uno de eludir el destino, más lo cumple”
Terminó el Festival de Mardel: una ganadora se verá en la Ciudad
“Las corrientes”: fuga y misterio
Policiales
Asesinato confirmado: a la psiquiatra de City Bell la degollaron pero... ¿quién la mató y porqué?
Denunciar un delito en La Plata, entre demoras y muy pocos resultados
Todavía hay fuego activo por controlar en Ezeiza
VIDEO. Rapto y abuso de una joven en La Plata: quién es el detenido y qué se sabe del caso
Murió el hombre que se pegó un tiro en Berisso
Información General
Alerta estacional: resurge la enfermedad de boca, manos y pies
La inversión educativa cayó en diez años en la mayoría de las provincias
Tendencia suicida con la inteligencia artificial: un peligro en red que jaquea a la juventud
La cineasta Laura Citarella fue la primera platense recibida por el papa León XIV
El Consejo Profesional de Química reafirmó la necesidad de regular y controlar la actividad industrial en la provincia de Buenos Aires
Deportes
VIDEO. Estudiantes no tiene defensa, perdió con Argentinos y quedó al borde del abismo: espera el milagro
Se deshilacha sin pausa y la continuidad del Barba cotiza a su valor más bajo
¿Sigue Eduardo Domínguez?: "Ya me quisieron sacar" y “hay que ver que decide el Club”
El Pincha saca la calculadora: ¿qué necesita para ingresar al Playoff?
Silbidos, desazón y enojo de los hinchas luego del encuentro

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla