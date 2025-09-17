Señales del Papa contra los abusos en la Iglesia

Universidades y Garrahan, los vetos de Milei que buscan frenar en un Congreso "blindado": la previa de una sesión clave
Universidades y Garrahan, los vetos de Milei que buscan frenar en un Congreso "blindado": la previa de una sesión clave
VIDEO.- Marcha federal: en micros, tren y autos, La Plata ya se moviliza al Congreso contra el veto de Milei
La Plata, sin agua este miércoles: obras en el Acueducto Norte dejan sin servicio a vecinos de dos barrios
El dólar oficial atravesó el techo de la banda de flotación y aseguran que el Banco Central comenzó a vender reservas
VIDEO. Cotorras pintadas y teñidas, conejos y hasta patos: así cayó en La Plata la "banda de los insensibles"
La palabra de Catherine Fulop tras su caída en el show de Erreway: "Fue milagroso, un ángel me agarró"
Elecciones 2025: qué se vota el 26 de octubre, qué eligen los bonaerenses y cómo saber dónde voto
"Hoy queremos compartirles su carita": ¡Verón y Valentina Martín mostraron a Mila por primera vez!
Chicanas, secretos y tragedias: la amistad de Robert Redford y Paul Newman, más allá de las películas
Crisis y preocupación: una importante fábrica de cerámicos de la Provincia echó a 65 empleados
Sigue el clima primaveral en La Plata pero... ¿hasta cuándo? Hay amenaza de lluvias
Una banda ejecutó un millonario golpe en un comercio mayorista de La Plata
Los Hornos convierte su centro comercial en una “galería de arte”
Polémica: grupo anti-Trump proyectó sobre el castillo de Windsor fotos del caso Epstein
Reinhold Messner, el “mesías de la montaña”: la historia del hombre que llevó el alpinismo a lo imposible
De pilas a lavandina: el proyecto ecológico de la Técnica N° 8 de Tolosa
VIDEO.- Tiroteo y un ladrón abatido en La Plata: la trama de una tarde de terror
La salud “sale” del consultorio: telemedicina, de “remedio” a debate
Se celebra este miércoles 17 de septiembre el Día del Profesor y el Día del Psicopedagogo
Cambian las tasas de plazos fijos: cuánto gano si deposito $11.500.000 a 30 días
Cuenta DNI: todos los descuentos que se activan este miércoles 17 de septiembre
"A la que le deja comida a los gatos, un par de balas en la frente": amenazas y escándalo en barrio céntrico de La Plata
Presos elaboraron juegos didácticos para dos Jardines de Infantes y una Casa del Niño de la zona oeste de La Plata
Marcha atrás de Karina Milei con la prohibición de difundir los audios
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Redacción AFP
El papa León XIV destituyó de toda función clerical a un diácono italiano condenado por abuso sexual de menores, en su primera sanción importante en este ámbito, anunció la diócesis de Latina, en el centro de Italia.
“En la prisión de Latina, el diácono permanente Alessandro Frateschi fue informado de su destitución del clero por decisión directa del papa León XIV”, indicó la diócesis en un comunicado, precisando que esta decisión era “inapelable”.
Frateschi, de 50 años de edad, fue condenado en 2024 a 12 años de prisión por delitos cometidos entre 2018 y 2023 contra cinco menores, tres de los cuales eran sus alumnos en una escuela secundaria de Latina, a unos 70 km al sur de Roma, precisó la diócesis.
Se trata de la primera sanción del papa León XIV hecha pública en materia de lucha contra la pederastia desde su elección en mayo pasado, una decisión que responde a la “tolerancia cero” exigida por las asociaciones de víctimas.
Según la diócesis, el procedimiento canónico contra el diácono estuvo a cargo de la sección disciplinaria del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, la división del Vaticano encargada de este tipo de cuestiones, que remitió el caso directamente al Papa.
En la Iglesia católica, la pérdida del estado clerical es una grave sanción que le impide al afectado, entre otras cosas, hablar en nombre de la Iglesia, dar homilías, ejercer funciones en seminarios o parroquias o enseñar materias teológicas o religiosas.
LE PUEDE INTERESAR
Gradual aumento en el país de personas que separan los residuos hogareños
LE PUEDE INTERESAR
El Conurbano seguirá igual, el problema es la coparticipación
El lunes por la noche, durante una oración en la basílica de San Pedro en el Vaticano, León XIV aseguró que la Iglesia es solidaria con quienes han “sufrido la injusticia y la violencia del abuso”.
“La violencia sufrida no puede borrarse”, dijo.
Italia, país mayoritariamente católico donde la Iglesia es muy influyente, no ha emprendido grandes investigaciones a nivel nacional sobre los casos de pederastia clerical como sí lo han hecho otros países.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí