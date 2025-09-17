Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Súper Cartonazo por $3.000.000: mañana sale la tarjeta y se agiganta la ilusión por el Renault Kwid

Opinión |Enfoque

Señales del Papa contra los abusos en la Iglesia

Señales del Papa contra los abusos en la Iglesia

Redacción AFP

17 de Septiembre de 2025 | 02:35
Edición impresa

El papa León XIV destituyó de toda función clerical a un diácono italiano condenado por abuso sexual de menores, en su primera sanción importante en este ámbito, anunció la diócesis de Latina, en el centro de Italia.

“En la prisión de Latina, el diácono permanente Alessandro Frateschi fue informado de su destitución del clero por decisión directa del papa León XIV”, indicó la diócesis en un comunicado, precisando que esta decisión era “inapelable”.

Frateschi, de 50 años de edad, fue condenado en 2024 a 12 años de prisión por delitos cometidos entre 2018 y 2023 contra cinco menores, tres de los cuales eran sus alumnos en una escuela secundaria de Latina, a unos 70 km al sur de Roma, precisó la diócesis.

Se trata de la primera sanción del papa León XIV hecha pública en materia de lucha contra la pederastia desde su elección en mayo pasado, una decisión que responde a la “tolerancia cero” exigida por las asociaciones de víctimas.

Según la diócesis, el procedimiento canónico contra el diácono estuvo a cargo de la sección disciplinaria del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, la división del Vaticano encargada de este tipo de cuestiones, que remitió el caso directamente al Papa.

En la Iglesia católica, la pérdida del estado clerical es una grave sanción que le impide al afectado, entre otras cosas, hablar en nombre de la Iglesia, dar homilías, ejercer funciones en seminarios o parroquias o enseñar materias teológicas o religiosas.

LE PUEDE INTERESAR

Gradual aumento en el país de personas que separan los residuos hogareños

LE PUEDE INTERESAR

El Conurbano seguirá igual, el problema es la coparticipación

El lunes por la noche, durante una oración en la basílica de San Pedro en el Vaticano, León XIV aseguró que la Iglesia es solidaria con quienes han “sufrido la injusticia y la violencia del abuso”.

“La violencia sufrida no puede borrarse”, dijo.

Italia, país mayoritariamente católico donde la Iglesia es muy influyente, no ha emprendido grandes investigaciones a nivel nacional sobre los casos de pederastia clerical como sí lo han hecho otros países.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

La UNLP se paraliza hoy por la marcha federal universitaria: la movilización desde La Plata

VIDEO.- Tiroteo y un ladrón abatido en La Plata: la trama de una tarde de terror

El Pincha está en Río y se aferra a su ilusión

Orfila define el equipo para enfrentar a Riestra

VIDEO. Catherine Fulop y la tremenda caída del escenario en el show de Erreway

Los Hornos convierte su centro comercial en una “galería de arte”

Cambian las tasas de plazos fijos: cuánto gano si deposito $11.500.000 a 30 días

"Hoy queremos compartirles su carita": ¡Verón y Valentina Martín mostraron a Mila por primera vez!
+ Leidas

"Hoy queremos compartirles su carita": ¡Verón y Valentina Martín mostraron a Mila por primera vez!

El Pincha está en Río y se aferra a su ilusión

Una banda ejecutó un millonario golpe en un comercio mayorista de La Plata

VIDEO.- Tiroteo y un ladrón abatido en La Plata: la trama de una tarde de terror

Verón explicó el cambio de escudo Pincha: "Cuando presentamos la marca de ropa pasó lo mismo"

La UNLP se paraliza hoy por la marcha federal universitaria: la movilización desde La Plata

Cambian las tasas de plazos fijos: cuánto gano si deposito $11.500.000 a 30 días

Los Hornos convierte su centro comercial en una “galería de arte”
Últimas noticias de Opinión

Vaca Muerta: boom proyectado, realidad en veremos

Hernández, una zona desmerecida por basurales y quemas

Gradual aumento en el país de personas que separan los residuos hogareños

El Conurbano seguirá igual, el problema es la coparticipación
Deportes
"Hoy queremos compartirles su carita": ¡Verón y Valentina Martín mostraron a Mila por primera vez!
El Pincha está en Río y se aferra a su ilusión
Verón explicó el cambio de escudo Pincha: "Cuando presentamos la marca de ropa pasó lo mismo"
Orfila define el equipo para enfrentar a Riestra
La Reserva igualó 2 a 2 frente al líder Rosario Central
Información General
Crisis y preocupación: una importante fábrica de cerámicos de la Provincia echó a 65 empleados
Reinhold Messner, el “mesías de la montaña”: la historia del hombre que llevó el alpinismo a lo imposible
Se celebra este miércoles 17 de septiembre el Día del Profesor y el Día del Psicopedagogo
Bullying y grooming: los previenen con videojuegos
Científicos defienden un dictamen sobre el clima
Policiales
Unos 1.100 efectivos federales custodiarán el Congreso durante la Marcha Federal y la sesión en Diputados
VIDEO.- Tiroteo y un ladrón abatido en La Plata: la trama de una tarde de terror
Una banda ejecutó un millonario golpe en un comercio mayorista de La Plata
Caso Báez Sosa: la Corte rechazó un nuevo planteo
VIDEO. Los “roba ruedas” no les dan respiro a los vecinos de La Loma
Espectáculos
Marcelo Tinelli habló sobre las denuncias en su contra que involucran a la familia de Juan Alberto Badía
Chicanas, secretos y tragedias: la amistad de Robert Redford y Paul Newman, más allá de las películas
Santiago del Moro mostró el menú del los Martín Fierro: cinco platos para los famosos
Romina Uhrig reveló el mensaje que le mandó Thiago Medina antes del accidente: "Me quedó una amarga sensación"
Fito Páez: tenso cruce con el público  y los técnicos durante un show en Perú

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla