Cartonazo | El jueves con el diario llevate la tarjeta para poder ganar un Renault Kwid o 20 millones: ingresa aquí para saber cómo participar

Policiales |EMBISTE FATAL EN MELCHOR ROMERO

“Es un dolor enorme, solo queremos justicia”

“Es un dolor enorme, solo queremos justicia”

Esteban Acosta, único sobreviviente, en la redacción de diario EL DIA

18 de Septiembre de 2025 | 04:49
Edición impresa

A cuatro meses del trágico accidente de tránsito ocurrido sobre avenida 520 y 161, Esteban Acosta, único sobreviviente del accidente que terminó con la vida de los músicos y amigos Franco Giampieri y Jeremías Martínez, visitó la redacción de EL DÍA para hablar sobre su lucha por justicia.

“Van a cumplirse cuatro meses del choque y los culpables están prófugos”, comenzó Esteban, recordando aquel fatídico día en que la Ford Ranger los embistió, provocando la muerte de sus amigos y dejándolo a él gravemente herido. Desde entonces, se encuentra acompañando a las familias de las víctimas en la búsqueda del responsable del accidente, que ya cuenta con un pedido de captura.

El único sobreviviente detalló que la causa se ha visto empañada por intentos de desviar responsabilidades. “Intentaron embarrar la causa de todas formas, se presentaron en fiscalía a declarar que los culpables no eran ellos sino un menor que manejaba la camioneta. Y se filtraron mensajes de la madre del culpable amenazando a los medios para no divulgar su imagen”, explicó Acosta.

Durante su visita a nuestra redacción, Esteban expresó su dolor y recordó a sus amigos: “No recuerdo nada de esa noche, me noqueó. Estoy vacío, es un dolor enorme, insostenible, solo queremos justicia. Los voy a extrañar toda mi vida, fueron 23 años de amistad. Queremos que la gente nos acompañe con este reclamo y que los culpables paguen”.

En este sentido mañana a las 8 hs se realizará una movilización hacia la UFI nº12, donde avanza la causa. “Estoy vivo para pelear por ellos”, concluyó Esteban, subrayando que su lucha busca mantener vivo el recuerdo de sus amigos y lograr que los responsables paguen. La entrevista completa con Acosta se puede ver en eldia.com.

 

