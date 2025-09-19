Tragedia en la Ruta 11: un muerto y dos heridos en la costa atlántica

Un terrible choque fatal entre un auto y una camioneta ocurrió en la mañana de este viernes sobre la Ruta N° 11, a la altura del kilómetro 376, en cercanías de Costa Esmeralda, Partido de La Costa.

Según fuentes que accedió EL DIA, contaron que el siniestro dejó como saldo tres hombres heridos, entre ellos uno que quedó atrapado dentro del vehículo marca Fiat modelo cronos de color blanco y debió ser rescatado por los bomberos. Posteriormente fue trasladado de urgencia consciente al Hospital de Mar de Ajó, pero terminó falleciendo horas después, informaron las fuentes policiales.

En tanto, los otros dos ocupantes de la camioneta también recibieron asistencia médica y fueron derivados al mismo centro de salud, en ambulancias provenientes tanto de La Costa como de Pinamar.

Por último, en el lugar trabajaron AUBASA, personal policial, Defensa Civil, Bomberos Voluntarios y el servicio de emergencias, mientras que la ruta permaneció con tránsito reducido durante las tareas de asistencia y remoción de los vehículos. Intervino la UFID N° 11 de Mar del Tuyu a cargo Dr. Pablo Gamaleri.