“No estamos pidiendo plata”: familia de Lumpenbola advierte sobre una estafa tras la muerte del artista platense

La inesperada muerte de Lumpenbola causó conmoción en el ámbito artístico de La Plata. Tras el fallecimiento, la familia del muralista advierte por una estafa donde se pide colaborar con dinero.

“No estamos pidiendo plata, ya pagamos todos”, indicó a Diario EL DIA la hermana de Lumpenbola. Acompañado del mensaje, llegó una captura de pantalla donde se ve un alias y datos personales para aportar a una supuesta colecta de la familia que ellos no iniciaron ni difundieron.

“Están publicando un alias que no es el de un familiar”, agregó al tiempo que indicó que ya iniciaron la denuncia policial. El alias en cuestión es “TodosxLumpen” y no pertenece a un familiar de Lumpenbola por lo que se reitera la advertencia de una posible estafa.





