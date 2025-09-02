Terror a la hora del sueño profundo: las 3 de la madrugada

En la calle 34 entre 131 y 132, a las tres de la madrugada de ayer, en medio del diluvio, dos delincuentes entraron a robar en una casa, ataron a la dueña y se llevaron bastante dinero, joyas y tres armas de fuego (un 38, una carabina 22 y una escopeta calibre 16).

Al parecer, accedieron por el techo a un patio interno y después, con un destornillador, lograron destrabar una puerta-ventana.

No eran improvisados. En la media hora que duró su presencia en el domicilio, se llevaron el DVR de una cámara interna.

Se mencionó que había un tercer bandido afuera haciendo de campana.

La víctima, a quien le presionaron la boca con una mano para que no gritara, sufrió una pequeña contusión. Ya hizo la denuncia en la subcomisaría La Unión.

En el barrio hay mucha preocupación por la inseguridad, ya que nada alcanza para frenar esta situación de tanto delito.