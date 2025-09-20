Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Granos, hacienda y mercados: cotización minuto a minuto

La Ciudad |EL SENADO DIO MEDIA SANCIÓN A LA INICIATIVA

Avanza la inclusión de la atrofia muscular en la pesquisa neonatal

Avanza la inclusión de la atrofia muscular en la pesquisa neonatal

Pesquisa neonatal

20 de Septiembre de 2025 | 03:08
Edición impresa

El Senado de la Nación dio media sanción a un proyecto clave para la salud infantil: la incorporación de la atrofia muscular espinal (AME) a la pesquisa neonatal obligatoria. La iniciativa, que ahora deberá ser debatida en la Cámara de Diputados, responde a un reclamo sostenido de familias y organizaciones de pacientes que piden un diagnóstico temprano para frenar el avance de esta enfermedad genética.

La AME afecta a 1 de cada 10.000 recién nacidos y es la segunda enfermedad genética autosómica recesiva más frecuente en el país. Ataca los músculos voluntarios, produce debilidad progresiva y, en sus formas más graves, puede ser mortal antes de los dos años si no se trata. Sin embargo, con una detección precoz y medicación adecuada, muchos niños logran desarrollar funciones motoras cercanas a lo normal y mejorar su calidad de vida.

La pesquisa neonatal es una prueba sencilla que se realiza en las primeras horas de vida y que hoy permite detectar seis patologías, entre ellas hipotiroidismo congénito, fibrosis quística y fenilcetonuria. Sumarse a ese listado significaría que todos los bebés del país sean analizados para AME de manera sistemática.

Estudios del Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria (IECS) muestran que incluir la AME en el programa nacional no solo salva vidas y aumenta la supervivencia, sino que también favorece la equidad en el acceso a la salud, ya que garantiza que los diagnósticos y tratamientos no dependan del lugar de nacimiento.

Familias y especialistas celebraron el avance legislativo y reclaman que Diputados apruebe pronto la medida. La expectativa es que, con la ley vigente, la detección temprana de la atrofia muscular espinal se convierta en un derecho para todos los recién nacidos en Argentina.

 

LE PUEDE INTERESAR

Pago de jubilaciones, pensiones y asignaciones

LE PUEDE INTERESAR

Bomberos buscan apoyo para mejorar su cuartel
Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Gimnasia mostró cambios positivos, pero se cansó, tardó en reaccionar y cayó en la telaraña de Riestra que lo venció 1 a 0

La Plata en guardia por la tormenta: elevan a NARANJA el alerta por lluvias

Conmebol le anuló la roja a Plata y podrá estar en la revancha en UNO

Teatro, música, shows y más: la agenda de espectáculos para este finde en La Plata

VIDEO. El trailer de “Barreda, el odontólogo femicida”: cuando se estrena la serie - documental

EL DIA en Brasil.- Mirta, la hincha de la silla de ruedas en el Maracaná que se hizo viral

Mónica Farro arremetió tras ser acusada por Yanina Latorre de "sucia" y "tener olor"
+ Leidas

VIDEO. Carrillo: “La serie sigue abierta, va a ser un lindo partido”

Orfila, molesto: “No nos pueden hacer ese gol”

Relato conmovedor: el cautiverio de un argentino en Gaza

“Los audios de Spagnuolo fueron hechos con inteligencia artificial”

VIDEO. Gimnasia: acumula dudas y lo paga con puntos

Rompieron “la pared”: dólar y riesgo país, en las nubes

El mercado de la salud: entre el derecho y el negocio

Se partió el bloque del PRO tras la pelea entre Ritondo y Lospennato
Últimas noticias de La Ciudad

El comercio minorista ya lleva dos años de caída en la Ciudad

VIDEO. Menos celular en las aulas: el uso sin límites y el daño en la infancia

Mala praxis: la prevención de errores médicos es ley

Comer sano cuesta muchísimo más
Espectáculos
Milone y su amor prohibido: “Se me estruja el corazón”
Raúl Rizzo: “El teatro pone una lupa sobre la conducta humana”
Un viaje entre la distopía y la memoria
“Lo quiero ya”: un musical premiado llega a la cartelera
Karina Jelinek, separada: “La persona más tóxica que conocí”
Policiales
El delito, con la soga al cuello Intentan estrangular a un chofer de Didi
Cuatro meses después, detuvieron al acusado de matar a dos músicos
“Dame las llaves”, el grito de un delincuente armado
Saquean y dejan “pelada” la casa de un peluquero
Lo siguieron, lo hicieron caer y le arrebataron su moto
Deportes
VIDEO. Gimnasia: acumula dudas y lo paga con puntos
Gimnasia se cansó, tardó en cambiar y quedó vacío
Los jugadores reclamaron falta en el gol de Riestra
Orfila, molesto: “No nos pueden hacer ese gol”
VIDEO. Carrillo: “La serie sigue abierta, va a ser un lindo partido”
Información General
Protección del mar: logran un acuerdo internacional
Una obra de Frida Kahlo promete marcar un récord en una subasta
Notre Dame reabre sus torres restauradas
Los números de la suerte del sábado 20 de septiembre de 2025, según el signo del zodíaco
Colapsó un antiguo puente ferroviario entre Chivilcoy y 25 de Mayo

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla