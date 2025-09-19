Relato conmovedor: el cautiverio de un argentino en Gaza

El dólar oficial cerró la semana a $1.515 y el Riesgo País se disparó a 1.496 puntos
El dólar oficial cerró la semana a $1.515 y el Riesgo País se disparó a 1.496 puntos
Choque, fuga y dos muertes en La Plata: detuvieron al "Chiquito", el conductor de la Ranger
En medio de la tensión económica, habla Milei: "El pánico político está generando una descoordinación con el riesgo país"
Gimnasia va por la reacción y el triunfo en su visita a Riestra: formaciones, hora y TV
Conmebol le anuló la roja a Plata y podrá estar en la revancha en UNO
Cómo sigue la tormenta a La Plata y cuánto llovió, barrio por barrio
"ChatIA": la Justicia bonaerense reglamentó el uso de Inteligencia Artificial Generativa
VIDEO Y FOTOS.- ¡Cielo negro, lluvias y granizo! Así llegó la tormenta a La Plata
EL DIA en Brasil.- Mirta, la hincha de la silla de ruedas en el Maracaná que se hizo viral
VIDEO. Balcones en peligro: los trozos de mampostería que pueden caer en las veredas provocando heridas a transeúntes
La Junta Electoral bonaerense autorizó abrir 18 urnas de once distritos
La ANMAT volvió a recordar la prohibición de una de las cremas Colgate Total
El club Gonnet, ante el pedido de desalojo: "Todo el esfuerzo que hicimos por los chicos se nos va por la borda"
Ante la mirada de toda Europa, develan la carta que viajó en el tiempo y sobrevivió sellada a las guerras del Siglo XX
Honestidad brutal de Colapinto tras los ensayos en Azerbaiyán: "Estamos muy muy lejos"
Argentina lidera los pedidos para obtener la ciudadanía española
Muerte en un parque de Universal: identifican a la víctima y revelan las causas del fallecimiento
Estaba planeando la boda, pero algo pasó y chau casamiento: otra famosa "súper soltera"
Thiago Medina entró en quirófano: qué dice el nuevo parte médico
VIDEO. “Ya está, por favor”: el dramático pedido de una joven de La Plata a un delincuente
VIDEO. Tragedia en la Ruta 11: un muerto y dos heridos en la costa atlántica
Cuenta DNI activa mañana la promo más esperada por los usuarios: rubro, descuento, tope y más
Se complicó viajar en el Tren Roca esta mañana por una falla eléctrica
Yanina Latorre destrozó a Luciana Salazar por su obsesión con Martín Redrado y la trató de "Bebé Reno"
Los números de la suerte del viernes 19 de septiembre de 2025, según el signo del zodíaco
VIDEO. Qué se sabe de la nena que murió en La Plata tras ser embestida por un camión
Excombatientes platenses de Malvinas visitaron a Cristina, previo a importante viaje a las Islas
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Iair Horn estuvo casi 500 días retenido por Hamás. Su hermano menor aún está en manos de los terroristas islámicos. “En Israel aprendí que no dejamos a nadie atrás”
Escuchar esta nota
Iair Horn, un exrehén argentino-israelí de 46 años y que pasó 16 meses en cautiverio, aún siente las huellas del terror.
Militantes del grupo extremista islámico Hamás secuestraron a Horn de su domicilio en el kibutz Nir Oz, junto con otras 250 personas, durante el ataque transfronterizo del 7 de octubre de 2023.
Fue liberado el 15 de febrero tras 498 días de cautiverio. Durante la mayor parte de ese tiempo, estuvo en una celda subterránea en un túnel con varios otros rehenes, entre ellos su hermano Eitan, de 38 años.
Desde su liberación, Iair Horn ha postergado su propia recuperación para luchar por la liberación de su hermano y de los otros 49 rehenes que aún siguen retenidos en Gaza, de los cuales se cree que unos 20 aún están vivos. Actualmente, vive con su familia en Kfar Saba, una ciudad cercana a Tel Aviv. Antes, trabajó en diversos empleos en el kibutz Nir Oz, donde dirigía también el bar.
Iair Horn es el mayor de tres hermanos nacidos en Argentina. Hincha de Atlanta, se mudó a Israel a los 22 años durante la crisis del 2001, seguido por su hermano del medio, Amos. Eitan y sus padres se unieron más tarde. El 7 de octubre de 2023, Eitan visitaba a Iair en su casa del kibutz Nir Oz cuando sonaron las sirenas, advirtiendo de la llegada de misiles.
Iair habló ante la Comisión de Relaciones Exteriores y Defensa de la Knesset Parlamento israelí), en compañía de Sharon Cunio, Yarden Bibas y otros familiares de rehenes. Y contó una experiencia que vivió en medio del horror de haber estado secuestrado. “No cuento muchas historias de mi cautiverio, pero hay bastantes. Creeme que hay muchas”, comienza Horn en un video subido a la cuenta de Facebook de “Meretz Argentina”.
LE PUEDE INTERESAR
Muerte en un parque de Universal: identifican a la víctima y revelan las causas del fallecimiento
“Una vez estábamos en un lugar que parecía un sótano. Éramos un grupo de rehenes. Teníamos la indicación de estar en silencio y escuchábamos los bombardeos, las explosiones... hasta que cayó un misil muy cerca de nosotros”, cuenta con tono pausado, mientras luce una remera roja con la foto de su hermano que implora: “Traigan a Eitan”. “El túnel casi se derrumbó sobre nosotros. Éramos bastantes ahí en el camino. Empezamos a dispersarnos. Quien podía corría más rápido”, prosigue.
Y entonces se quiebra al recordar a su hermano. “Yo estaba con Eitan. Y Eitan no es menudo ni atlético. Y había que correr porque además del bombardeo estaban los gases tóxicos dispersándose en el túnel y no se podía respirar. Mientras corríamos, Eitan frena y me dice: ‘Déjenme acá’. Es mi hermano menor, no lo podía dejar. Pesaba en ese momento unos 100 kilos o más. Empecé a arrastrarlo del brazo, y corríamos hacia donde el terrorista nos decía... Tenía que confiar en la persona que me secuestró en mi casa”. “Tenía que ayudar a mi hermano, en Israel aprendí que no dejamos a nadie atrás”, cierra la historia con los ojos llenos de lágrimas y un nudo en la garganta. En su mensaje, Iair no pide venganza; solo reclama por su hermano.
Israel lanzó una gran ofensiva terrestre en Ciudad de Gaza, después de que Estados Unidos, su principal aliado, respaldara su objetivo de erradicar a Hamás, y pese la creciente alarma internacional y el llamado de la ONU que exigió poner fin a la “carnicería” en el enclave palestino. El inicio de la ofensiva coincidió con la publicación de un informe de la comisión de investigación de la ONU, en el que acusó a Israel de cometer un “genocidio” en Gaza y responsabilizó al primer ministro Benjamín Netanyahu y a otros dirigentes israelíes.
El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, dijo que el mayor núcleo urbano del asolado territorio palestino quedó “en llamas” tras los ataques. “No cederemos y no daremos marcha atrás hasta que se cumpla la misión”, indicó.
El asalto terrestre israelí también fue condenado por el rey de España, Felipe VI, denunció también la “insoportable” crisis humanitaria en la franja, una declaración poco habitual para el monarca, que es el jefe de Estado pero casi nunca toma posición ya que la Casa Real afirma sostener una neutralidad política. Cabe recordar que la contienda se desató por el letal ataque de Hamás el 7 de octubre de 2023 en el sur de Israel.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí