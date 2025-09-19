Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Relato conmovedor: el cautiverio de un argentino en Gaza

Iair Horn estuvo casi 500 días retenido por Hamás. Su hermano menor aún está en manos de los terroristas islámicos. “En Israel aprendí que no dejamos a nadie atrás”

Relato conmovedor: el cautiverio de un argentino en Gaza
19 de Septiembre de 2025 | 15:42

Escuchar esta nota

Iair Horn, un exrehén argentino-israelí de 46 años y que pasó 16 meses en cautiverio, aún siente las huellas del terror.

Militantes del grupo extremista islámico Hamás secuestraron a Horn de su domicilio en el kibutz Nir Oz,  junto con otras 250 personas, durante el ataque transfronterizo del 7 de octubre de 2023.

Fue liberado el 15 de febrero tras 498 días de cautiverio. Durante la mayor parte de ese tiempo, estuvo en una celda subterránea en un túnel con varios otros rehenes, entre ellos su hermano Eitan, de 38 años.

Desde su liberación, Iair Horn ha postergado su propia recuperación para luchar por la liberación de su hermano y de los otros 49 rehenes que aún siguen retenidos en Gaza, de los cuales se cree que unos 20 aún están vivos. Actualmente, vive con su familia en Kfar Saba, una ciudad cercana a Tel Aviv. Antes, trabajó en diversos empleos en el kibutz Nir Oz, donde dirigía también el bar.

Tres hermanos argentinos

Iair Horn es el mayor de tres hermanos nacidos en Argentina. Hincha de Atlanta, se mudó a Israel a los 22 años durante la crisis del 2001, seguido por su hermano del medio, Amos. Eitan y sus padres se unieron más tarde. El 7 de octubre de 2023, Eitan visitaba a Iair en su casa del kibutz Nir Oz cuando sonaron las sirenas, advirtiendo de la llegada de misiles.

Iair habló ante la Comisión de Relaciones Exteriores y Defensa de la Knesset Parlamento israelí), en compañía de Sharon Cunio, Yarden Bibas y otros familiares de rehenes. Y contó una experiencia que vivió en medio del horror de haber estado secuestrado. “No cuento muchas historias de mi cautiverio, pero hay bastantes. Creeme que hay muchas”, comienza Horn en un video subido a la cuenta de Facebook de “Meretz Argentina”.

“Una vez estábamos en un lugar que parecía un sótano. Éramos un grupo de rehenes. Teníamos la indicación de estar en silencio y escuchábamos los bombardeos, las explosiones... hasta que cayó un misil muy cerca de nosotros”, cuenta con tono pausado, mientras luce una remera roja con la foto de su hermano que implora: “Traigan a Eitan”. “El túnel casi se derrumbó sobre nosotros. Éramos bastantes ahí en el camino. Empezamos a dispersarnos. Quien podía corría más rápido”, prosigue.

Y entonces se quiebra al recordar a su hermano. “Yo estaba con Eitan. Y Eitan no es menudo ni atlético. Y había que correr porque además del bombardeo estaban los gases tóxicos dispersándose en el túnel y no se podía respirar. Mientras corríamos, Eitan frena y me dice: ‘Déjenme acá’. Es mi hermano menor, no lo podía dejar. Pesaba en ese momento unos 100 kilos o más. Empecé a arrastrarlo del brazo, y corríamos hacia donde el terrorista nos decía... Tenía que confiar en la persona que me secuestró en mi casa”. “Tenía que ayudar a mi hermano, en Israel aprendí que no dejamos a nadie atrás”, cierra la historia con los ojos llenos de lágrimas y un nudo en la garganta. En su mensaje, Iair no pide venganza; solo reclama por su hermano.

Ofensiva terrestre

Israel lanzó una gran ofensiva terrestre en Ciudad de Gaza, después de que Estados Unidos, su principal aliado, respaldara su objetivo de erradicar a Hamás, y pese la creciente alarma internacional y el llamado de la ONU que exigió poner fin a la “carnicería” en el enclave palestino. El inicio de la ofensiva coincidió con la publicación de un informe de la comisión de investigación de la ONU, en el que acusó a Israel de cometer un “genocidio” en Gaza y responsabilizó al primer ministro Benjamín Netanyahu y a otros dirigentes israelíes.

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, dijo que el mayor núcleo urbano del asolado territorio palestino quedó “en llamas” tras los ataques. “No cederemos y no daremos marcha atrás hasta que se cumpla la misión”, indicó.

El asalto terrestre israelí también fue condenado por el rey de España, Felipe VI, denunció también la “insoportable” crisis humanitaria en la franja, una declaración poco habitual para el monarca, que es el jefe de Estado pero casi nunca toma posición ya que la Casa Real afirma sostener una neutralidad política. Cabe recordar que la contienda se desató por el letal ataque de Hamás el 7 de octubre de 2023 en el sur de Israel.

