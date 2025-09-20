Se partió el bloque del PRO tras la pelea entre Ritondo y Lospennato

La última sesión en la Cámara de Diputados expuso de manera brutal la fractura interna del PRO. La pelea entre Silvia Lospennato y Cristian Ritondo, jefe de la bancada, dejó en evidencia la falta de cohesión de un bloque que hasta hace pocos meses era el principal sostén parlamentario de Javier Milei y que ahora transita una crisis de identidad que amenaza con complicar su estrategia electoral de cara a las legislativas de octubre.

El esquema que Ritondo había armado a principios de 2024, alineado casi sin fisuras a las iniciativas libertarias, comenzó a resquebrajarse con las derrotas electorales de mayo en la Ciudad de Buenos Aires y con las tensiones por los vetos presidenciales. Primero fue el financiamiento universitario, luego el del Hospital Garrahan: en cada votación clave, el PRO dejó de mostrarse como un bloque compacto y dio libertad de acción a sus diputados.

Ese escenario derivó en el cruce que protagonizaron Lospennato y Ritondo. El detonante fue una chicana del diputado Alejandro Finocchiaro, hombre de confianza del jefe del bloque, quien acusó a Lospennato y a María Eugenia Vidal de haberse puesto “del lado del kirchnerismo” por no respaldar los vetos de Milei. La diputada reaccionó con dureza y el enfrentamiento se trasladó al recinto, frente a las cámaras de televisión.

La rebelión de Lospennato

El episodio marcó un antes y un después. Lospennato no solo votó en contra de los vetos, sino que lo justificó con un discurso que buscó posicionar al PRO como una opción autónoma, diferenciada tanto del kirchnerismo como de La Libertad Avanza. En su entorno aseguran que no se arrepiente: “Al Presidente se lo cuida, no se lo expone en patriadas legislativas que se saben perdidas de antemano”, repiten sus colaboradores.

La actitud desafiante de Lospennato dejó expuesto a Ritondo, que no logró mantener la homogeneidad de su tropa. Otros diputados como Vidal, Ana Clara Romero, Sofía Brambilla, Álvaro González, Héctor Baldassi y Germana Figueroa Casas también se desmarcaron. Aunque en algunos casos optaron por la abstención o el silencio, el bloque quedó definitivamente dividido.

El ala dura contra los “rebeldes”

Desde el sector de Ritondo y del bullrichismo, hoy enrolado en La Libertad Avanza, acusan a Lospennato de actuar por resentimiento después de haber quedado relegada en las elecciones porteñas, donde Manuel Adorni le arrebató protagonismo y el PRO apenas alcanzó el 15% de los votos. “Pasó de ser la defensora del equilibrio fiscal a votar contra el financiamiento universitario. Nadie sabe qué cambió”, señalan con dureza.

La consideran incoherente y, en privado, algunos le reclaman que dé un paso al costado. Sin embargo, Ritondo descartó promover sanciones o expulsiones. “No es momento de romper más de lo que ya está roto”, admiten en su entorno.

Una crisis que excede al Congreso

El enfrentamiento en Diputados es apenas la punta del iceberg de un PRO atravesado por una crisis nacional. Mauricio Macri, que mantiene un bajo perfil, intentará ordenar las filas la próxima semana con una reunión en Balcarce 412 junto a candidatos de todo el país. Pero el panorama es complicado: en la mitad de las provincias el PRO competirá solo, sin alianza con LLA, mientras que en la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires se mantiene el acuerdo.

Las heridas que dejó el reparto de lugares en las listas, las diferencias estratégicas sobre cómo vincularse con Milei y la posibilidad de que algunos dirigentes busquen alternativas en espacios provinciales, como el armado de Ignacio Torres, Maximiliano Pullaro y Martín Llaryora, hacen pensar que la ruptura es más profunda que un simple cortocircuito legislativo.

El propio Presidente alimenta la tensión. Esta semana volvió a cargar contra los exaliados del PRO, a quienes acusó de disfrazarse de “republicanos” mientras votan “como los kukas”. El mensaje apuntó, sin nombrarla, a Lospennato, que insiste en que el oficialismo deberá reconstruir la confianza con la sociedad, los mercados y el sistema político para sostener la gobernabilidad.

Un futuro incierto

Lo cierto es que el bloque ya no es un bloque. El PRO atraviesa una de las peores crisis de su historia, con su identidad política en juego y con la disyuntiva de definirse como socio menor de La Libertad Avanza o como oposición con proyección propia.

El choque entre Ritondo y Lospennato fue apenas la chispa que encendió un conflicto más profundo: el de un partido que alguna vez fue el eje de la política argentina y que hoy pelea por no quedar desdibujado en la disputa entre Milei y el kirchnerismo. Por ahora, no habrá expulsiones, pero la división ya es un hecho y la estrategia electoral está seriamente comprometida.