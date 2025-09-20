Alertan por el riesgo de derrumbes de balcones en la Ciudad

El Gobierno negocia un préstamo de EE UU para contener al dólar
VIDEO. Milei atribuyó el salto del riesgo país al “pánico político” y acusó a la oposición
“Los audios de Spagnuolo fueron hechos con inteligencia artificial”
VIDEO. Carrillo: “La serie sigue abierta, va a ser un lindo partido”
VIDEO. Menos celular en las aulas: el uso sin límites y el daño en la infancia
NINI mayorista, una gran expetiencia: fin de semana con estas ofertas
Especial primavera y 20% de reintegro con Modo: las ofertas en El Nene
El comercio minorista ya lleva dos años de caída en la Ciudad
El delito, con la soga al cuello Intentan estrangular a un chofer de Didi
“Acá nadie se desmoviliza”, dijo Kicillof en la reunión en Ensenada
Se partió el bloque del PRO tras la pelea entre Ritondo y Lospennato
El Central “quemó” U$S678 millones para mantener el techo de la banda
Denuncia penal contra Movistar por el supuesto falso robo de cables
Avanza la inclusión de la atrofia muscular en la pesquisa neonatal
Llega a Zona Norte un festival que celebra la palabra hasta en juegos
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
“Peligro de derrumbe de balcón”, dice un cartel manuscrito en una hoja de papel que cuelga de la puerta de entrada de un edificio ubicado en 46 entre 4 y 5, en pleno centro de la Ciudad. El testimonio fotográfico publicado en este diario fue elocuente.
El aviso fue colocado por los estudiantes universitarios de Bahía Blanca que viven en esa propiedad y que ya gestionaron ante la Comuna para que se proceda a la reparación de ese lugar, ante el peligro que significa la caída de mampostería sobre la vereda.
“Necesitamos conseguir los recursos económicos, básicamente, porque algunos balcones están en buen estado, pero los queremos reparar a todos”, explicó un vecino de esa vivienda ubicada en pleno centro de la Ciudad.
Es un caso más de los muchos que se presentan, que necesita una pronta intervención de los organismos con incumbencia, pero antes de ello de las fiscalizaciones previas y continuadas que deben realizarse.
Está claro que cada ciudad necesita acentuar las acciones destinadas a evitar estos riesgos en las numerosas construcciones existentes, sobre todo en las más antiguas, algunas de ellas abandonadas y otras necesitadas de un urgente mantenimiento. Inspectores de cada municipio deberían realizar un constante monitoreo de las condiciones de seguridad de los edificios.
En cuanto al episodio de la calle 46, cabe señalar que horas antes se había denunciado la caída de un balcón de una casa situada en 1 y 49. Afortunadamente la caída no originó víctimas entre los numerosos peatones que transitan por esa zona.
LE PUEDE INTERESAR
Hacia la cima del poder tecnológico y mediático
LE PUEDE INTERESAR
Opinan los lectores
Arquitectos y especialistas confirmaron ante este diario que este tipo de riesgos “surgen por la falta de mantenimiento y que los edificios antiguos suelen mostrar indicios de deterioro, a través de agrietamientos, rajaduras, el crecimiento de vegetación en los bordes o por el desprendimiento de material. Un ingeniero recomendó a los residentes de la casa de 46 no salir a los balcones.
Existen, por cierto, copiosos y muy ricos antecedentes sobre las tareas de restauración que se realizan en ciudades de muchas partes del mundo, que cuentan con cascos históricos que se remontan a varios siglos atrás y cuyas edificaciones se conservan en perfecto estado. En nuestra ciudad no debieran generar problemas los pocos edificios conservados desde la fundación y ya han surgido suficientes llamados de atención. No habría que esperar a que ocurra una tragedia para prestarle la atención que este problema reclama, mediante continuos seguimientos.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí