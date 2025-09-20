Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Policiales |En los hornos

Lo siguieron, lo hicieron caer y le arrebataron su moto

Lo siguieron, lo hicieron caer y le arrebataron su moto
20 de Septiembre de 2025 | 03:10
Edición impresa

Un hombre vivió un dramático momento en Los Hornos cuando, yendo en su moto camino a su puesto de trabajo, fue perseguido por dos motochorros que, tras empujarlo y hacerlo caer, le robaron su vehículo y otras pertenencias a punta de pistola.

Identificado como un vecino de 39 años, indicó en su denuncia que circulaba a bordo de su Bajaj Rouser 200 amarilla por calle 62 sentido ascendente hacia 146, cuando percibió que una Honda XR negra con dos sujetos encapuchados a bordo se le acercaba. Intentando perderlos, subió la velocidad y dobló en contramano en 141 y tomó 61, también en sentido contrario, pero todo fue en vano: en 142 fue alcanzado por los delincuentes que no dudaron en empujarlo, haciéndolo caer del rodado.

Tras el violento episodio, uno de los delincuentes se llevó la moto pero también su mochila. Entre sus pertenencias, estaba su teléfono celular una billetera negra, documentos personales, el seguro y la tarjeta verde la moto robada, además de documentación de otra moto, marca Gilera, también de su propiedad. No hubo testigos. Por estas horas investigan el caso.

 

