Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Granos, hacienda y mercados: cotización minuto a minuto

Política y Economía |Hacían el “rulo”

Vuelve el cepo para ejecutivos bancarios

Vuelve el cepo para ejecutivos bancarios
20 de Septiembre de 2025 | 03:02
Edición impresa

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) dispuso que los accionistas, directores, gerentes de bancos y sus familiares cercanos no puedan operar en los dólares financieros -es decir, contado con liquidación y MEP- durante 90 días corridos después de haber comprado en el mercado oficial.

La medida apunta a frenar un arbitraje que permitía una ganancia con la brecha aún existente entre la cotización oficial y las paralelas, y que generaba una mayor demanda de divisas en el mercado libre de cambios.

Si bien leve, se trata de una nueva restricción cambiaria que se suma a la norma que dictó la Comisión Nacional de Valores el viernes de la semana anterior, que impide a los Agentes de Liquidación y Compensación (ALyCs) ser compradores netos de dólares a través del mercado bursátil, a través de las operatorias conocidas como dólar MEP y contado con liquidación, con cartera propia si están financiados en pesos.

Esta decisión del BCRA llega en momentos en que el tipo de cambio oficial lleva días testeando el techo de la banda cambiaria, lo que forzó a la entidad a vender más de U$S1.000 millones en las últimas 72 horas para detener la caída del peso.

Endurecimiento

Este endurecimiento parcial del cepo surge a partir de la identificación de que, desde la flexibilización del cepo en abril, el 47,5% de la Formación de Activos Externos (FAE) se registró mediante operaciones contra cuentas del exterior.

Según explicaron distintos especialistas, esos dólares fueron los que garantizaron la oferta en el dólar CCL y permitieron a muchas empresas cancelar deuda externa a un valor muy cercano al del dólar oficial.

LE PUEDE INTERESAR

El Central “quemó” U$S678 millones para mantener el techo de la banda

LE PUEDE INTERESAR

Argentina negocia un préstamo de emergencia con Estados Unidos, anunció Milei

En paralelo, el BCRA eliminó el tope anual de U$S36.000 que regía para freelancers y particulares que exportan servicios. Desde ahora, esos ingresos podrán liquidarse sin restricciones en el sistema financiero local. Con esta medida, el BCRA busca desalentar el uso de billeteras digitales o criptomonedas y fomentar que los dólares se canalicen hacia las reservas brutas.

Además, el BCRA dispuso que las entidades financieras no podrán cobrar comisiones a residentes por recibir transferencias de fondos en moneda extranjera. La disposición alcanza tanto a cobros por exportación de servicios como a transferencias personales o familiares.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

Rompieron “la pared”: dólar y riesgo país, en las nubes
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Gimnasia mostró cambios positivos, pero se cansó, tardó en reaccionar y cayó en la telaraña de Riestra que lo venció 1 a 0

La Plata en guardia por la tormenta: elevan a NARANJA el alerta por lluvias

Conmebol le anuló la roja a Plata y podrá estar en la revancha en UNO

Teatro, música, shows y más: la agenda de espectáculos para este finde en La Plata

VIDEO. El trailer de “Barreda, el odontólogo femicida”: cuando se estrena la serie - documental

EL DIA en Brasil.- Mirta, la hincha de la silla de ruedas en el Maracaná que se hizo viral

Mónica Farro arremetió tras ser acusada por Yanina Latorre de "sucia" y "tener olor"
+ Leidas

VIDEO. Carrillo: “La serie sigue abierta, va a ser un lindo partido”

Orfila, molesto: “No nos pueden hacer ese gol”

Relato conmovedor: el cautiverio de un argentino en Gaza

“Los audios de Spagnuolo fueron hechos con inteligencia artificial”

VIDEO. Gimnasia: acumula dudas y lo paga con puntos

Rompieron “la pared”: dólar y riesgo país, en las nubes

El mercado de la salud: entre el derecho y el negocio

Se partió el bloque del PRO tras la pelea entre Ritondo y Lospennato
Últimas noticias de Política y Economía

Rompieron “la pared”: dólar y riesgo país, en las nubes

VIDEO. Milei atribuyó el salto del riesgo país al “pánico político” y acusó a la oposición

El Gobierno negocia un préstamo de EE UU para contener al dólar

“Acá nadie se desmoviliza”, dijo Kicillof en la reunión en Ensenada
Espectáculos
Milone y su amor prohibido: “Se me estruja el corazón”
Raúl Rizzo: “El teatro pone una lupa sobre la conducta humana”
Un viaje entre la distopía y la memoria
“Lo quiero ya”: un musical premiado llega a la cartelera
Karina Jelinek, separada: “La persona más tóxica que conocí”
Deportes
VIDEO. Gimnasia: acumula dudas y lo paga con puntos
Gimnasia se cansó, tardó en cambiar y quedó vacío
Los jugadores reclamaron falta en el gol de Riestra
Orfila, molesto: “No nos pueden hacer ese gol”
VIDEO. Carrillo: “La serie sigue abierta, va a ser un lindo partido”
Policiales
El delito, con la soga al cuello Intentan estrangular a un chofer de Didi
Cuatro meses después, detuvieron al acusado de matar a dos músicos
“Dame las llaves”, el grito de un delincuente armado
Saquean y dejan “pelada” la casa de un peluquero
Lo siguieron, lo hicieron caer y le arrebataron su moto
Información General
Protección del mar: logran un acuerdo internacional
Una obra de Frida Kahlo promete marcar un récord en una subasta
Notre Dame reabre sus torres restauradas
Los números de la suerte del sábado 20 de septiembre de 2025, según el signo del zodíaco
Colapsó un antiguo puente ferroviario entre Chivilcoy y 25 de Mayo

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla