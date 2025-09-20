El Gobierno negocia un préstamo de EE UU para contener al dólar
VIDEO. Milei atribuyó el salto del riesgo país al “pánico político” y acusó a la oposición
“Los audios de Spagnuolo fueron hechos con inteligencia artificial”
VIDEO. Carrillo: “La serie sigue abierta, va a ser un lindo partido”
VIDEO. Menos celular en las aulas: el uso sin límites y el daño en la infancia
NINI mayorista, una gran expetiencia: fin de semana con estas ofertas
Especial primavera y 20% de reintegro con Modo: las ofertas en El Nene
El comercio minorista ya lleva dos años de caída en la Ciudad
El delito, con la soga al cuello Intentan estrangular a un chofer de Didi
“Acá nadie se desmoviliza”, dijo Kicillof en la reunión en Ensenada
Se partió el bloque del PRO tras la pelea entre Ritondo y Lospennato
El Central “quemó” U$S678 millones para mantener el techo de la banda
Denuncia penal contra Movistar por el supuesto falso robo de cables
Avanza la inclusión de la atrofia muscular en la pesquisa neonatal
Llega a Zona Norte un festival que celebra la palabra hasta en juegos
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Un usuario de La Plata presentó una denuncia penal contra la empresa de telefonía Movistar, alegando que la firma le niega la reconexión de su servicio de línea fija luego de un presunto “robo de cables”.
El vecino, Mario Méndez, asegura que se trata de una maniobra para obligar a los clientes a migrar a tecnologías más modernas, como el servicio de Internet y telefonía móvil por chip, ya que los cables, en lugar de ser robados, aparecían tirados en el suelo, cerca de su casa y en otros puntos de la ciudad.
Méndez, quien se quedó sin servicio en su casa de 42 entre 8 y 9, relató que tras varios reclamos, decidió inspeccionar la zona. “Ellos dicen que los cables los robaron”, afirmó al diario EL DÍA. El denunciante sostiene que, en su caso, los cables estaban en el suelo. Al caminar por el barrio, encontró situaciones similares en otros puntos de la ciudad, como en 64, 49 entre 11 y 12, y en la diagonal 74 entre 5 y 6.
Según Méndez, el conflicto surge cuando la empresa se negó a reconectar el servicio de línea fija tradicional, ofreciendo en su lugar un módem wi-fi con chip.
Este cambio, aunque más moderno, genera descontento en algunos usuarios, tanto del área céntrica como de zonas periféricas que han afrontado el corte del servicio y prefieren la conexión por cable.
Las quejas giran en torno a la presunta mala calidad de la señal, los cortes cuando no hay luz y un supuesto encarecimiento del servicio. Un vecino, por ejemplo, pasó de pagar $14.000 por su boleta a recibir una factura de $29.999 con el nuevo sistema, indicó.
LE PUEDE INTERESAR
La primavera se hace desear: hoy, tormentas
LE PUEDE INTERESAR
Avanza la inclusión de la atrofia muscular en la pesquisa neonatal
La denuncia penal, radicada el 10 de septiembre en la fiscalía penal (UFI) Nº 9, se caratuló como “falsa denuncia”, ya que, según Méndez, la empresa habría justificado la falta de servicio de manera fraudulenta. “Ellos hacen la denuncia de robo y a mí no me dan el servicio”, explicó.
El usuario dejó asentado en su presentación que así se expresó desde la firma en el expediente que se abrió en la Oficina Municipal de Defensa del Consumidor, a la que recurrió en busca de una respuesta que no había obtenido al reclamarle a la firma.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí