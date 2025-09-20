Denuncia penal contra Movistar por el supuesto falso robo de cables

Un usuario de La Plata presentó una denuncia penal contra la empresa de telefonía Movistar, alegando que la firma le niega la reconexión de su servicio de línea fija luego de un presunto “robo de cables”.

El vecino, Mario Méndez, asegura que se trata de una maniobra para obligar a los clientes a migrar a tecnologías más modernas, como el servicio de Internet y telefonía móvil por chip, ya que los cables, en lugar de ser robados, aparecían tirados en el suelo, cerca de su casa y en otros puntos de la ciudad.

Méndez, quien se quedó sin servicio en su casa de 42 entre 8 y 9, relató que tras varios reclamos, decidió inspeccionar la zona. “Ellos dicen que los cables los robaron”, afirmó al diario EL DÍA. El denunciante sostiene que, en su caso, los cables estaban en el suelo. Al caminar por el barrio, encontró situaciones similares en otros puntos de la ciudad, como en 64, 49 entre 11 y 12, y en la diagonal 74 entre 5 y 6.

Según Méndez, el conflicto surge cuando la empresa se negó a reconectar el servicio de línea fija tradicional, ofreciendo en su lugar un módem wi-fi con chip.

Este cambio, aunque más moderno, genera descontento en algunos usuarios, tanto del área céntrica como de zonas periféricas que han afrontado el corte del servicio y prefieren la conexión por cable.

Las quejas giran en torno a la presunta mala calidad de la señal, los cortes cuando no hay luz y un supuesto encarecimiento del servicio. Un vecino, por ejemplo, pasó de pagar $14.000 por su boleta a recibir una factura de $29.999 con el nuevo sistema, indicó.

La denuncia penal, radicada el 10 de septiembre en la fiscalía penal (UFI) Nº 9, se caratuló como “falsa denuncia”, ya que, según Méndez, la empresa habría justificado la falta de servicio de manera fraudulenta. “Ellos hacen la denuncia de robo y a mí no me dan el servicio”, explicó.

El usuario dejó asentado en su presentación que así se expresó desde la firma en el expediente que se abrió en la Oficina Municipal de Defensa del Consumidor, a la que recurrió en busca de una respuesta que no había obtenido al reclamarle a la firma.