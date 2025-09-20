Pago de jubilaciones, pensiones y asignaciones

Anses informó el calendario de pagos para la próxima semana, que incluirá aumentos por movilidad. A partir del lunes 22, comienzan los pagos para jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo. Recibirán su prestación aquellos titulares con documentos terminados en 0 y 1. Estos haberes, al igual que los demás pagos de este mes, reflejan el aumento por movilidad del 1,90 por ciento.

En simultáneo, continúa el cronograma para la Asignación por Embarazo. El lunes, recibirán su prestación las beneficiarias con documentos finalizados en 8.

Por otra parte, la Prestación por Desempleo también seguirá su curso, con los pagos correspondientes a los titulares cuyos documentos terminan en 2 y 3.

Para consultar la fecha y el lugar de cobro, ANSES dispone de varias opciones digitales: a través del sitio web oficial de Anses, en la sección de Calendario de pagos; por el sitio Mi ANSES: ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social, en el apartado “Cobros”; por la aplicación para celulares mi ANSES: Similar a la anterior, la consulta se realiza en la opción “Mis fechas de cobro”.