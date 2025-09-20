Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Deportes |Gran premio de fórmula uno de azerbaiyán

Colapinto: terminó muy atrás en los ensayos libres

El argentino, a bordo de un Alpine, finalizó 19º en la primera sesión y 20º en la restante, a casi medio segundo del penúltimo. Hoy se hará la tercera práctica y la clasificación

Colapinto: terminó muy atrás en los ensayos libres

colapinto tuvo una pobre performance en las dos primeras pruebas

20 de Septiembre de 2025 | 02:56
El piloto argentino Franco Colapinto sufrió como todo el año la falta de ritmo de su Alpine y no pudo redondear una buena actuación en las prácticas libres 1 y 2 del Gran Premio de Azerbaiyán.

El pilarense terminó 19° en la primera sesión de entrenamientos, mientras que en la segunda finalizó 20°, a casi medio segundo del penúltimo.

Desde el comienzo de la práctica libre 1 se notó que ayer iba a ser una pesadilla para los pilotos de Alpine, ya que terminaron en las últimas posiciones y muy lejos del resto. Colapinto había quedado a dos segundos y medio del ganador de la sesión, que fue el británico Lando Norris (McLaren), mientras que su compañero de equipo, el francés Pierre Gasly, quedó incluso por debajo suyo.

La sorpresa del día llegó en la práctica libre 2, donde el británico Lewis Hamilton, quien está teniendo una temporada verdaderamente para el olvido en Ferrari, registró el mejor tiempo al girar en 1:41,293.

El siete veces campeón del mundo fue escoltado por su compañero de equipo, el monegasco Charles Leclerc, quien terminó a 74 milésimas, mientras que en la tercera y cuarta posición finalizaron los pilotos de Mercedes, el británico George Russell y el italiano Kimi Antonelli.

En lo que respecta a los pilotos que pelean por el título, el líder del campeonato, Oscar Piastri (McLaren), quedó segundo en la FP1 y 12° en la FP2.

Etcheverry va por más y Carabelli, eliminado

Santa Bárbara busca volver a la victoria

A su vez, su compañero de equipo en McLaren, el británico Lando Norris, se impuso en la primera sesión de entrenamientos, pero en la segunda chocó con una de las paredes del Circuito Callajero de Bakú y quedó 10°

Por último, el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), terminó 7° y 6° en las primeras sesiones de este Gran Premio, que corresponde a la decimoséptima fecha del campeonato de Fórmula 1.

“Nos está costando mucho en esta pista”. Luego de otra pobre presentación en el circuito callejero de la capital azerbaiyana de Bakú, Colapinto afirmó que “no hubo muchas mejoras entre la primera y la segunda práctica. Nos está costando mucho en esta pista con muchos baches y un circuito callejero de tanta curva lenta. No estamos encontrando el balance”.

Por otra parte, Flavio Briatore, asesor ejecutivo de Alpine, confirmó que Franco Colapinto y Paul Aron son los únicos candidatos considerados para acompañar a Pierre Gasly en la temporada 2026 de Fórmula 1 y que la definición, según anticipó el dirigente italiano, llegará “en una o dos carreras más”.

 

