La primavera se hace desear: hoy, tormentas

Las intensas lluvias azotan a la Provincia. La Comuna elevó el riesgo a naranja en la Ciudad y pide precaución. Mañana mejora
El Municipio de La Plata estableció el Nivel de Atención del Riesgo Naranja por tormentas, con pronóstico de lluvias y fuertes vientos para la tarde y noche de hoy.
La decisión se tomó en el final de la tarde de ayer, tras un análisis de la situación hidrometeorológica que anticipa el pasaje de un frente frío sobre la Región.
El parte oficial advierte que las precipitaciones podrían ser de variada intensidad, con la posibilidad de que algunas sean fuertes o severas, acompañadas por ráfagas y ocasional caída de granizo. En respuesta a esta alerta, la Comuna puso en marcha un plan de monitoreo y prevención, articulado entre sus distintas áreas operativas, para mitigar los posibles efectos del temporal, se informó.
Este aviso se da en el marco de un fin de semana marcado por las lluvias. Según el último reporte, de ayer a las 15, las precipitaciones ya habían dejado acumulados significativos en diversas zonas de la ciudad. Los mayores registros se concentraron en Tolosa, con 34.8 milímetros (mm.); Lisandro Olmos, con 33.2 mm.; y El Peligro, con 29.7 mm.
En el resto del partido, los valores también fueron importantes. El Abasto sumó 27.9 mm.; Melchor Romero, 27.6 mm.; y San Lorenzo, 26.3 mm. En la zona de Etcheverry, se registraron 26 mm., mientras que el área de Plaza Moreno acumuló 25.4.
En las localidades cercanas, los números también fueron considerables. Villa Elisa y City Bell reportaron 27 mm. de precipitación cada una.
La Estación UNLP, San Carlos y Villa Elvira registraron 24.2 mm, 24.1 mm. y 24.1 mm. respectivamente.
Por otra parte, en Arana y Arturo Seguí las mediciones llegaron a 23.2 mm y 21.3 mm, respectivamente. Los menores registros se dieron en Los Porteños (20 mm.), Poblet (19.5 mm.) y Los Hornos (13.8 mm.), mientras que en Parque Alberti cayeron 24 mm.
La Plata, al igual que el resto de la Provincia, se encuentra bajo un alerta por tormentas emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Esta condición regirá desde la tarde de este sábado hasta la noche.
El Servicio detalló que las precipitaciones avanzaban desde anoche hasta hoy hacia el territorio bonaerense. Un ejemplo de la intensidad esperada es la alerta naranja activada para la Costa de Patagones, donde se esperan valores de precipitación acumulada de entre 60 y 80 mm.
A su vez, rige alerta amarilla, también por tormentas, para el norte y costa de Bahía Blanca, oeste de Patagones, oeste y costa de Villarino, Puan, zona baja de Coronel Pringles, zona baja de Coronel Suárez, zona baja de Saavedra y zona baja de Tornquist, costa de Coronel Dorrego, costa de Coronel Rosales y Monte Hermoso. Ya para hoy, todo el oeste bonaerense se pinta de amarillo y naranja.
En cuanto al nivel de alerta naranja, es para la madrugada y abarca al norte y costa de Bahía Blanca, oeste de Patagones, oeste y costa de Villarino, Puan, zona baja de Coronel Pringles, zona baja de Coronel Suárez, zona baja de Saavedra y zona baja de Tornquist, costa de Dorrego, costa de Coronel Rosales y Monte Hermoso.
