Política y Economía |Sin JUEZ

Martínez de Giorgi rechazó investigar la causa $LIBRA

Martínez de Giorgi rechazó investigar la causa $LIBRA
20 de Septiembre de 2025 | 03:06
El juez federal, Marcelo Martínez de Giorgi, rechazó ayer la competencia para investigar la causa por la presunta estafa con la criptomoneda $LIBRA promocionada por el presidente Javier Milei. Por ahora el expediente vuelve al juzgado de María Servini.

La causa se inició como consecuencia de la acusación formulada el 28 de febrero de 2025 por los diputados Nacionales Mónica Frade y Maximiliano Ferraro.

Se denunció un presunto mecanismo mediante el cual la secretaria General de Presidencia, Karina Milei, habría facilitado audiencias a cambio de dinero con el Presidente.

El 14 de febrero de 2025, a las 19.01 horas, el Presidente de la Nación efectuó una publicación en su cuenta oficial de X (@JMilei), que rezaba: “La Argentina liberal crece!!! Este proyecto privado se dedicará a incentivar el crecimiento de la economía argentina, fondeando pequeñas empresas y emprendimientos argentinos. El mundo quiere invertir en Argentina.

Y adjuntó el enlace de un contrato por medio del cual se podía adquirir un criptoactivo denominado $LIBRA desde la plataforma Solana, que se utilizaría para financiar proyectos privados argentinos empleando la tecnología blockchain. Su cotización experimentó una suba exponencial luego de la publicación del mandatario.

 

