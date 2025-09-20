Bomberos buscan apoyo para mejorar su cuartel

Los Bomberos Voluntarios El Peligro lanzaron un bono contribución con un premio de más de $6.000.000 para poder arreglar su cuartel (424 entre la colectora de la ruta 2 y 222).

Según se explicó desde el cuerpo “con el aporte de toda la comunidad nuestro objetivo es poder hacer el tinglado y cerrar el frente de nuestra institución, ya que al día de hoy están expuestos a las distintas condiciones climáticas, como también al acceso de cualquier persona externa a la institución, ya que no tenemos un cierre físico en el frente, lo que nos genera un gran riesgo para nuestro equipamiento como también para nuestro personal”.

También se indicó que “hemos sufrido robos, como también eventos violentos de personas que ingresaron al cuartel en un estado alterado, atentado contra los efectivos”. La rifa tiene un premio de $5.000.000, otro de 1 millón y sorteos mensuales de $40.000. Se puede adquirir en 4 cuotas mensuales de 10 mil pesos. Más información: (02229) 499000.