Bomberos buscan apoyo para mejorar su cuartel

El Gobierno negocia un préstamo de EE UU para contener al dólar
VIDEO. Milei atribuyó el salto del riesgo país al “pánico político” y acusó a la oposición
“Los audios de Spagnuolo fueron hechos con inteligencia artificial”
VIDEO. Carrillo: “La serie sigue abierta, va a ser un lindo partido”
VIDEO. Menos celular en las aulas: el uso sin límites y el daño en la infancia
NINI mayorista, una gran expetiencia: fin de semana con estas ofertas
Especial primavera y 20% de reintegro con Modo: las ofertas en El Nene
El comercio minorista ya lleva dos años de caída en la Ciudad
El delito, con la soga al cuello Intentan estrangular a un chofer de Didi
“Acá nadie se desmoviliza”, dijo Kicillof en la reunión en Ensenada
Se partió el bloque del PRO tras la pelea entre Ritondo y Lospennato
El Central “quemó” U$S678 millones para mantener el techo de la banda
Denuncia penal contra Movistar por el supuesto falso robo de cables
Avanza la inclusión de la atrofia muscular en la pesquisa neonatal
Llega a Zona Norte un festival que celebra la palabra hasta en juegos
Los Bomberos Voluntarios El Peligro lanzaron un bono contribución con un premio de más de $6.000.000 para poder arreglar su cuartel (424 entre la colectora de la ruta 2 y 222).
Según se explicó desde el cuerpo “con el aporte de toda la comunidad nuestro objetivo es poder hacer el tinglado y cerrar el frente de nuestra institución, ya que al día de hoy están expuestos a las distintas condiciones climáticas, como también al acceso de cualquier persona externa a la institución, ya que no tenemos un cierre físico en el frente, lo que nos genera un gran riesgo para nuestro equipamiento como también para nuestro personal”.
También se indicó que “hemos sufrido robos, como también eventos violentos de personas que ingresaron al cuartel en un estado alterado, atentado contra los efectivos”. La rifa tiene un premio de $5.000.000, otro de 1 millón y sorteos mensuales de $40.000. Se puede adquirir en 4 cuotas mensuales de 10 mil pesos. Más información: (02229) 499000.
