La Ciudad |Villa Elisa y Arturo Seguí

Llega a Zona Norte un festival que celebra la palabra hasta en juegos

Llega a Zona Norte un festival que celebra la palabra hasta en juegos
20 de Septiembre de 2025 | 03:05
Edición impresa

Se viene el Segundo Festival de La Palabra en zona Norte, un encuentro organizado por diferentes instituciones de Villa Elisa y Arturo Seguí que tiene como eje “la palabra” en todas sus expresiones: libros, poesía, música y juegos.

Con diferentes actividades para todas las edades, la Asociación Civil “Civiles Voluntarios” -Casa de Cultura- y las bibliotecas populares “Alejo Iglesias” y “Mafalda y Libertad”, este lunes 22 de septiembre y hasta el sábado 27 darán inicio a una semana con una agenda cargada de propuestas.

El lunes a las 17, el festival dará inicio con una actividad en torno a la poesía, donde se dialogará sobre la edición de este género literario en la Argentina de hoy y la antología de Julián Axat. La actividad se desarrollará en el Centro de Fomento Barrio Jardín, situado en calle 116 y 410, Villa Elisa.

El martes 23, la jornada comenzará a las 16 con “Cuentos y Encuentros con El Aleph de José Luis Borges”. A las 17, se realizará el taller de folclore “Bailando entre Libros” y la exposición “Cruce de Miradas” encabezada por escuelas de la zona. Además, habrá juegos de ajedrez y de palabras para todas las edades. La jornada se llevará a cabo en la biblioteca Alejo Iglesias de Villa Elisa, situada en calle 6 Nº 1.086 entre 43 y 44. Las actividades tendrán lugar en la Biblioteca Alejo Iglesias, situada en calle 6 Nº 1086, entre 43 y 44, Villa Elisa.

El miércoles 24, el cronograma inicia a las 9 con “Suvizar la palabra”, con una clase de yoga abierta. A las 17, también habrá un encuentro de jóvenes y memoria. La jornada tendrá lugar en el Centro Cultural Macá de Villa Elisa, situado en diagonal 4 Nº 629.

El jueves 25, a partir de las 16, se dictará el taller “El Árbol Emplumado” -construcción de nidos-. A las 17, habrá una actividad de cuentos y poesía “En Voz Propia” con la participación de Paulina Juszko, Lenadro López, Damián Andrenük y Silvana Siveau. En este mismo horario también tendrá lugar una charla participativa sobre “Soberanía e Identidad Malvinera”. El cierre es a las 18 con un encuentro musical. La agenda se desarrollará en la Biblioteca Alejo Iglesias.

El viernes 26, a partir de las 14, se podrá disfrutar de la obra de teatro “Que cosa loca las palabras”, a cargo del Grupo Imaginadas I. A las 15, habrá una kermés de la palabra en la plaza de la Vieja Estación de Arturo Seguí y a las 17 el cierre con música, lecturas y micrófono abierto. La jornada se desarrollará en la Biblioteca Mafalta y Libertad, situada en diagonal 145 y 414 bis, Arturo Seguí.

El sábado 27, el cierre del festival se llevará a cabo en la Casa de Cultura de Villa Elisa, situado en Arana Nº 236 entre 5 y 6. Se desarrollará una feria del libro con editoriales, librerías, bibliotecas, instituciones, organizaciones, charlas, exposición, espacio para los niños, música en vivo, lectura de poesías, cuentos y buffet.

 

