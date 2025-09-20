“Los audios de Spagnuolo fueron hechos con inteligencia artificial”

El Gobierno negocia un préstamo de EE UU para contener al dólar
Javier Milei encabezó en Córdoba el lanzamiento de la campaña nacional de La Libertad Avanza de cara a las elecciones legislativas del 26 de octubre y volvió a referirse al escándalo de los audios de Diego Spagnuolo, ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), en los que se denunciaban supuestos retornos de laboratorios. El Presidente negó la veracidad de esas conversaciones y fue más allá: aseguró que “los audios están hechos con inteligencia artificial”.
“Recuerdo que en 2023 cantábamos ‘la casta tiene miedo’ y decían: ¿de qué? De que les ganemos. Y ahora también tienen miedo porque el partido del Estado no para de bloquearnos desde febrero. La máquina de impedir es porque están cagados”, lanzó, en un tono confrontativo que mantuvo a lo largo de todo el acto.
Milei apuntó directamente contra el periodista Jorge Rial, uno de los que difundió los audios. “Yo tengo claro que los argentinos son inteligentes y no se van a dejar engañar por un chimentero berreta. ¿O acaso somos tan tontos de dejarnos llevar por las mentiras de chimenteros que le arruinaron la vida a miles de argentinos honestos?”, disparó.
En otro tramo, cruzó al kirchnerismo: “Me encanta que ahora los kukas son catadores de corrupción y hablan de audios con chimentos de peluquería e inteligencia artificial, mientras tienen a una condenada con tobillera por afanar la guita de Vialidad Nacional”. Y fue más allá: “Cuando hacen el gesto del 3, son las tres causas que les faltan: Los Sauces-Hotesur, el memorándum con Irán y los cuadernos de la corrupción, el choreo más grande de la historia de la humanidad”.
Más allá del cruce político, Milei dedicó buena parte de su discurso a repasar lo que considera logros de su gestión. Destacó el equilibrio fiscal alcanzado “tras 123 años de déficit”, la reducción del déficit del Banco Central y proyectó que “a mitad del año que viene se habrá terminado la inflación”.
Defendió además la política de ajuste: “Decían que si hacíamos el ajuste fiscal íbamos a hundir la economía en una gran depresión. Sin embargo, desde abril de 2024 la economía comenzó a recuperarse, los salarios se recuperaron, las jubilaciones se recuperaron y a finales de ese año el PBI estaba 6% arriba respecto a diciembre de 2023”.
En ese sentido, sostuvo que la pobreza cayó del 57% al 30% en menos de dos años, lo que —según afirmó— significó que “12 millones de argentinos salieron de la pobreza”. También ponderó la tarea de Patricia Bullrich en Seguridad (“cuando llegamos había 9 mil piquetes por año y hoy no hay piquetes en la Argentina”) y la gestión de Federico Sturzenegger, con “9 mil desregulaciones en 20 meses”.
El acto en Córdoba comenzó con demoras por las tormentas que retrasaron el vuelo presidencial desde Buenos Aires. Milei ingresó al escenario entre militantes, escoltado por custodios y con la arenga de los cánticos libertarios. En un guiño al público local, exclamó: “¡Conan es cordobés!”, y recordó que allí había cerrado la campaña presidencial de 2023.
Con un tono encendido, alternó promesas económicas con eslóganes de campaña: “La salida de Argentina no es Ezeiza, la salida de Argentina es la libertad. Estamos a mitad de camino, por eso les pido que no aflojen, porque esta vez el esfuerzo vale la pena”.
