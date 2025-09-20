Macri reaparece para respaldar a candidatos del PRO

El Gobierno negocia un préstamo de EE UU para contener al dólar
VIDEO. Milei atribuyó el salto del riesgo país al “pánico político” y acusó a la oposición
“Los audios de Spagnuolo fueron hechos con inteligencia artificial”
VIDEO. Carrillo: “La serie sigue abierta, va a ser un lindo partido”
VIDEO. Menos celular en las aulas: el uso sin límites y el daño en la infancia
NINI mayorista, una gran expetiencia: fin de semana con estas ofertas
Especial primavera y 20% de reintegro con Modo: las ofertas en El Nene
El comercio minorista ya lleva dos años de caída en la Ciudad
El delito, con la soga al cuello Intentan estrangular a un chofer de Didi
“Acá nadie se desmoviliza”, dijo Kicillof en la reunión en Ensenada
Se partió el bloque del PRO tras la pelea entre Ritondo y Lospennato
El Central “quemó” U$S678 millones para mantener el techo de la banda
Denuncia penal contra Movistar por el supuesto falso robo de cables
Avanza la inclusión de la atrofia muscular en la pesquisa neonatal
Llega a Zona Norte un festival que celebra la palabra hasta en juegos
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
En un contexto político y económico adverso para el Gobierno, Mauricio Macri volverá a mostrarse en público el próximo martes. El expresidente encabezará, a las 10 de la mañana, un encuentro en la sede nacional del PRO para apoyar a los candidatos del partido de cara a las elecciones de octubre. Será la primera actividad partidaria después del golpe sufrido en la provincia de Buenos Aires, donde los “amarillos” sellaron un acuerdo electoral con los libertarios.
La reunión será organizada por el secretario general del PRO, Facundo Pérez Carletti, candidato a senador por Santiago del Estero dentro del frente Despierta Santiago. Según confirmaron en la conducción partidaria, Macri no tiene previsto hablar. El foco estará puesto en informes de cada provincia y en la expectativa electoral.
Desde el PRO aclararon que no habrá espacio para discutir las tensiones internas que estallaron en la última sesión de Diputados, cuando Cristian Ritondo y Silvia Lospennato protagonizaron un fuerte cruce (ver aparte). Tampoco se espera una definición sobre la estrategia conjunta con los libertarios en la Ciudad de Buenos Aires, donde Patricia Bullrich busca fortalecer la coalición y darle visibilidad a la alianza con La Libertad Avanza.
“Estamos trabajando para que esta coalición tenga mucha visibilidad”, remarcó Bullrich esta semana. La funcionaria, candidata a senadora por la Capital, volvió a tender puentes entre la Casa Rosada y Macri, aunque desde el entorno porteño hay desconfianza. “No nos querían en la campaña, ahora habrá que ver qué ofrecen”, lanzó un funcionario cercano a Jorge Macri.
Muchos de los candidatos que se reunirán el martes ya pasaron por Olivos. Allí, el presidente Javier Milei recibió a dirigentes de PRO y LLA junto a todo su gabinete en una cumbre de tres horas. Según trascendió, Milei pidió reforzar los ejes de campaña y alertó sobre la volatilidad económica de las próximas semanas.
En paralelo, referentes económicos del macrismo como Hernán Lacunza alertaron sobre el frágil escenario. El exministro señaló que el Gobierno logró sortear la hiperinflación y riesgos bancarios en el primer semestre, pero a costa de un fuerte atraso cambiario.
LE PUEDE INTERESAR
Caputo aseguró que “hay dólares para todos”
LE PUEDE INTERESAR
Vuelve el cepo para ejecutivos bancarios
“Estos problemas no nacieron en una semana. El Gobierno se confundió al creer que podía sostener el atraso del dólar en un año electoral. Ahora paga los costos”, explicó Lacunza. Y advirtió: “La robustez de un régimen monetario no puede depender de ganar todas las elecciones. Hay que administrar riesgos. Quizás convenía bajar la inflación más lentamente, aceptar críticas, pero no llegar al mes electoral con reservas en rojo y el dólar en el techo de la banda”.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí