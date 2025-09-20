Macri reaparece para respaldar a candidatos del PRO

En un contexto político y económico adverso para el Gobierno, Mauricio Macri volverá a mostrarse en público el próximo martes. El expresidente encabezará, a las 10 de la mañana, un encuentro en la sede nacional del PRO para apoyar a los candidatos del partido de cara a las elecciones de octubre. Será la primera actividad partidaria después del golpe sufrido en la provincia de Buenos Aires, donde los “amarillos” sellaron un acuerdo electoral con los libertarios.

La reunión será organizada por el secretario general del PRO, Facundo Pérez Carletti, candidato a senador por Santiago del Estero dentro del frente Despierta Santiago. Según confirmaron en la conducción partidaria, Macri no tiene previsto hablar. El foco estará puesto en informes de cada provincia y en la expectativa electoral.

Desde el PRO aclararon que no habrá espacio para discutir las tensiones internas que estallaron en la última sesión de Diputados, cuando Cristian Ritondo y Silvia Lospennato protagonizaron un fuerte cruce (ver aparte). Tampoco se espera una definición sobre la estrategia conjunta con los libertarios en la Ciudad de Buenos Aires, donde Patricia Bullrich busca fortalecer la coalición y darle visibilidad a la alianza con La Libertad Avanza.

“Estamos trabajando para que esta coalición tenga mucha visibilidad”, remarcó Bullrich esta semana. La funcionaria, candidata a senadora por la Capital, volvió a tender puentes entre la Casa Rosada y Macri, aunque desde el entorno porteño hay desconfianza. “No nos querían en la campaña, ahora habrá que ver qué ofrecen”, lanzó un funcionario cercano a Jorge Macri.

Muchos de los candidatos que se reunirán el martes ya pasaron por Olivos. Allí, el presidente Javier Milei recibió a dirigentes de PRO y LLA junto a todo su gabinete en una cumbre de tres horas. Según trascendió, Milei pidió reforzar los ejes de campaña y alertó sobre la volatilidad económica de las próximas semanas.

En paralelo, referentes económicos del macrismo como Hernán Lacunza alertaron sobre el frágil escenario. El exministro señaló que el Gobierno logró sortear la hiperinflación y riesgos bancarios en el primer semestre, pero a costa de un fuerte atraso cambiario.

“Estos problemas no nacieron en una semana. El Gobierno se confundió al creer que podía sostener el atraso del dólar en un año electoral. Ahora paga los costos”, explicó Lacunza. Y advirtió: “La robustez de un régimen monetario no puede depender de ganar todas las elecciones. Hay que administrar riesgos. Quizás convenía bajar la inflación más lentamente, aceptar críticas, pero no llegar al mes electoral con reservas en rojo y el dólar en el techo de la banda”.