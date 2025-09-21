Actividades: expo, deporte, taller

CONTACTOS

Por mail: clubes@eldia.com

Por WhatsApp: 2215436272

expo vivero en city bell

Del 3 al 5 de octubre, de 11 a 21 y en Club Atlético City Bell (Cantilo y Jorge Bell), se llevará a cabo la séptima edición de la Expo Vivero. Con entrada libre y gratuita, se podrá visitar y adquirir plantas, árboles autóctonos, elementos de decoración, macetas, tierra, fertilizantes y muchos más. Contacto: 221 5410311

ARTES MARCIALES EN GARIBALDI

En el Club Unidos por Garibaldi (650 y 4 bis) se dictan clases de Karate (Shorin Ryu) para niños de 6 a 12 años, los martes y jueves 18.30. De 13 años en adelante a las 19.30. Sábados 10 a 11.30 para todas las edades. Valor mensual $18.000. Taekwondo: de 4 a 9 años, miércoles y viernes a las 19. De 10 años en adelante a las 20. $18.000 por mes. Nin Jutsu Katai Ryu para 6 años en adelante. Martes de 20 a 21.15. Valor $14.000. Cuota social: $1.000 menores hasta 14 años y $1.500 para mayores.

Talleres de pami en la granja

Para mover el cuerpo o la cabeza y cruzarse con gente, la agenda del PAMI ofrece una amplia gama de actividades gratuitas, distribuidas en varias sedes de la Ciudad. En este sentido, algunas se encuentran en la “Asociación amigos por la vida en La Granja”, 521 entre 139 y 140, como el taller de Memoria y el taller juegos de mesa, de Alfabetización y de lecto escritura. Para inscribirse hay que dirigirse a la página web www.pami.org.ar/talleresycursos/talleres y detallar provincia, departamento y centro.

ACROBACIA EN GARIBALDI

Taller de acrobacia para niños en el Club Unidos por Garibaldi (650 y 4 bis). Lunes y miércoles de 16.30 a 17.15. Costo total: $18.500 por mes. Contacto: 441 6999.