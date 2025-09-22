Bolivia: piden la captura de un hijo del presidente

Código urbano y micros, debates inminentes en el Concejo local
El reparto desigual de fondos nacionales: a la Provincia le tocan migajas per cápita
Al mal tiempo buena cara: entre nubes y sol se festejó la primavera
¡Imperdible! Liquidación total en Baobab: indumentaria al 50% off y tres cuotas sin interés
Ofertas laborales en La Plata: GRATIS, el listado con los empleos que se publican en EL DIA
El avance de las estafas digitales y la necesidad de campañas para tratar de prevenirlas
“¿Se va a quedar con el 3% cuando puede quedarse con el 100%?”
En un escenario complejo, se abre el debate por el Presupuesto 2026
El Senado y los vetos para más fondos al Garrahan y a las universidades
La construcción, en crisis: apuntan a la burocracia y a los impuestos
Una jubilada cautiva en su propia casa y saqueada por tres ladrones
El peor desenlace para un jubilado que estaba desaparecido en Zárate
Le pidió media docena de facturas y sacó un arma de fuego: “Dame todo”
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Una fiscal de Bolivia emitió una orden de detención en contra del hijo mayor del presidente Luis Arce por cargos de violencia familiar cometida contra su pareja, días después de que la justicia abriera una pesquisa al mandatario denunciado por “abandono de mujer embarazada” y “asistencia familiar”.
La orden firmada por la fiscal de materia Jéssica Echeverría conmina al hijo mayor de Arce, Luis Marcelo Arce Mosqueira, de 33 años, a presentarse ante la fiscalía para “avanzar en la investigación” tras la denuncia presentada por la pareja del denunciado.
Tras conocerse la orden, el mandatario manifestó en la red social X que “toda denuncia contra mis hijos, que son mayores de edad y responsables de sus actos, debe investigarse y esclarecerse ante las instancias que corresponda como con cualquier otro ciudadano”.
Arce, de 61 años, casado y padre de tres hijos, también enfrenta una investigación de la fiscalía presentada por una exfuncionaria pública que asegura que hace 10 meses tuvo un hijo del mandatario, quien se ha presentado ante el ministerio público, aunque se abstuvo de declarar. Arce dijo que asumirá defensa a través de sus abogados particulares.
El delito de abandono de mujer embarazada tiene una pena de hasta tres años de cárcel en la legislación boliviana.
La fiscalía también investiga a dos hijos de Arce, entre ellos a Luis Marcelo, por la compra millonaria de tierras por 3,3 millones de dólares y por una autorización expedita para desmontar la selva a pesar de una norma dictada por el gobierno que declara una pausa ambiental.
LE PUEDE INTERESAR
“No hay futuro basado en la violencia”
LE PUEDE INTERESAR
Donald Trump, presente en el multitudinario funeral de Charlie Kirk
El mandatario renunció a postularse a la reelección tras una caída en su popularidad en medio de una dura crisis económica y escasez de combustibles que golpea a los bolivianos.
Las denuncias contra Arce y sus hijos se presentan a casi un mes de la segunda vuelta electoral que definirá al nuevo presidente del país y a 49 días de la asunción del nuevo presidente, que será elegido en un inédito balotaje el 19 de octubre.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí