El Mundo |POR VIOLENCIA FAMILIAR

Bolivia: piden la captura de un hijo del presidente

Bolivia: piden la captura de un hijo del presidente

Luis Arce Mosqueira

22 de Septiembre de 2025 | 01:18
Edición impresa

Una fiscal de Bolivia emitió una orden de detención en contra del hijo mayor del presidente Luis Arce por cargos de violencia familiar cometida contra su pareja, días después de que la justicia abriera una pesquisa al mandatario denunciado por “abandono de mujer embarazada” y “asistencia familiar”.

La orden firmada por la fiscal de materia Jéssica Echeverría conmina al hijo mayor de Arce, Luis Marcelo Arce Mosqueira, de 33 años, a presentarse ante la fiscalía para “avanzar en la investigación” tras la denuncia presentada por la pareja del denunciado.

Tras conocerse la orden, el mandatario manifestó en la red social X que “toda denuncia contra mis hijos, que son mayores de edad y responsables de sus actos, debe investigarse y esclarecerse ante las instancias que corresponda como con cualquier otro ciudadano”.

Arce, de 61 años, casado y padre de tres hijos, también enfrenta una investigación de la fiscalía presentada por una exfuncionaria pública que asegura que hace 10 meses tuvo un hijo del mandatario, quien se ha presentado ante el ministerio público, aunque se abstuvo de declarar. Arce dijo que asumirá defensa a través de sus abogados particulares.

El delito de abandono de mujer embarazada tiene una pena de hasta tres años de cárcel en la legislación boliviana.

PRESUNTA CORRUPCIÓN

La fiscalía también investiga a dos hijos de Arce, entre ellos a Luis Marcelo, por la compra millonaria de tierras por 3,3 millones de dólares y por una autorización expedita para desmontar la selva a pesar de una norma dictada por el gobierno que declara una pausa ambiental.

El mandatario renunció a postularse a la reelección tras una caída en su popularidad en medio de una dura crisis económica y escasez de combustibles que golpea a los bolivianos.

Las denuncias contra Arce y sus hijos se presentan a casi un mes de la segunda vuelta electoral que definirá al nuevo presidente del país y a 49 días de la asunción del nuevo presidente, que será elegido en un inédito balotaje el 19 de octubre.

 

