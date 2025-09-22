El dólar oficial bajó $85 y cerró a 1.430 pesos: además cayeron el blue, los financieros y el mayorista
El dólar oficial bajó $85 y cerró a 1.430 pesos: además cayeron el blue, los financieros y el mayorista
Rebotan los bonos y las acciones argentinas y el riesgo país cae tras los anuncios del Gobierno
Respaldo explícito de EEUU a Milei: "Estamos dispuestos a hacer lo necesario para apoyar a la Argentina"
El Gobierno elimina las retenciones hasta octubre para conseguir dólares
Una jubilada cautiva en su propia casa y saqueada por tres ladrones
Es de La Plata, planeó correr con su mujer, ella falleció pero logró ganar con un amigo: "Nos guió desde el cielo"
Kicillof confirmó que la AFA se hará cargo del Estadio Único y que arranca el masterplan de obras: ¿vienen a jugar a La Plata la Selección y Boca?
¡Insólito! Tinelli usó un desodorante para anunciar su debut en streaming: los motivos
Pampita habló del robo a su lujosa casa: “Lo único que se llevaron que me da muchísima tristeza es..."
¡Imperdible! Liquidación total en Baobab: indumentaria al 50% off y tres cuotas sin interés
Estudiantes ante Defensa, con pibes a la cancha: formaciones, hora y TV
El reparto desigual de fondos nacionales: a la Provincia le tocan migajas per cápita
Valentina Zozaya, la primera jugadora formada en Gimnasia que llega a Selección
Excombatientes de La Plata, en el cementerio de Darwin: 121 soldados ya no son anónimos
La historia de Leif Erikson, el vikingo que pisó América 500 años antes que Colón
El plazo fijo se desploma: cuánto gano si hoy invierto $500.000
Paso a paso, una guía para dirimir los dramas vecinales en La Plata
Se supo: ¿qué pasó con el avión en emergencia que voló bajo por La Plata?
Ofertas laborales en La Plata: GRATIS, el listado con los empleos que se publican en EL DIA
Recuerdo de una mentira: la historia de Megan Reynolds, entre fraudes, enfermedades fingidas y un falso embarazo
VIDEO. “Necesito de tu ayuda”: Benja tiene 3 años, es de La Plata y espera un trasplante de médula
María Becerra encendió las redes en La Plata: "Que hermoso volver a casita"
Los números del Cartonazo, que regala $20.000.000 o un auto 0KM con el cupón de los domingos
El Gobierno promulgó la Ley de Emergencia en Discapacidad, pero no la aplicará de inmediato
Ingresos Brutos: Arba llevó los saldos a favor a mínimos históricos y lanzó el régimen "Riesgo 0, SAF 0"
Denuncian situación crítica en Provincia: cerraron más de 1.500 empresas en el primer semestre
Habrá fin de semana largo de cuatro días en noviembre: ¿cuándo cae?
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Una oleada de optimismo recorrido los mercados argentinos este lunes tras dos anuncios clave: la suspensión temporal de las retenciones a las exportaciones agrícolas y el compromiso de respaldo financiero del Tesoro de Estados Unidos. Las reacciones fueron inmediatas: los bonos soberanos registraron subas de hasta 12%, las acciones locales y los ADR se dispararon, y el indicador de riesgo país sufrió una baja significativa.
Los títulos públicos emitidos en dólares, como los Global 2041 y Global 2046, fueron algunos de los más beneficiados, con subas muy marcadas en sus cotizaciones. Paralelamente, el índice EMBI+ Argentina de JP Morgan, que sirve como referencia del riesgo país, cayó alrededor de 311 puntos, situándose próximo a los 1.105 puntos básicos, lo que representa una baja de más del 20% en la jornada.
El anuncio de retenciones cero para todos los granos hasta el 31 de octubre, o hasta que se liquiden exportaciones por USD 7.000 millones, fue interpretado por los inversores como una señal fuerte de alivio para el sector agro-exportador y una apuesta del Gobierno para reforzar el ingreso de dólares al país.
Además, el respaldo internacional, especialmente de Estados Unidos, fortaleció la expectativa de que existan apoyos externos para estabilizar las reservas del Banco Central.
En el mercado cambiario también hubo movimientos de alivio: el dólar mayorista retrocedió, los dólares financieros cedieron terreno y se redujo la presión sobre la banda cambiaria, al menos momentáneamente. A su vez, las acciones argentinas recuperaron terreno con ganancias importantes, que en algunos papeles alcanzaron hasta el 18%.
Aunque los titulares pintan un panorama positivo para la sesión, analistas advierten que este repunte podría ser frágil si no se consolidan las señales de solvencia: la eliminación de las retenciones es temporal, y los compromisos financieros externos aún deben concretarse.
LE PUEDE INTERESAR
El FMI celebró el apoyo que EEUU brindó a la Argentina
LE PUEDE INTERESAR
El plazo fijo se desploma: cuánto gano si hoy invierto $500.000
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí