Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles: Celular 5G, TV Led, metegol y más

Política y Economía

Rebotan los bonos y las acciones argentinas y el riesgo país cae tras los anuncios del Gobierno

Rebotan los bonos y las acciones argentinas y el riesgo país cae tras los anuncios del Gobierno
22 de Septiembre de 2025 | 15:23

Escuchar esta nota

Una oleada de optimismo recorrido los mercados argentinos este lunes tras dos anuncios clave: la suspensión temporal de las retenciones a las exportaciones agrícolas y el compromiso de respaldo financiero del Tesoro de Estados Unidos. Las reacciones fueron inmediatas: los bonos soberanos registraron subas de hasta 12%, las acciones locales y los ADR se dispararon, y el indicador de riesgo país sufrió una baja significativa. 

Los títulos públicos emitidos en dólares, como los Global 2041 y Global 2046, fueron algunos de los más beneficiados, con subas muy marcadas en sus cotizaciones. Paralelamente, el índice EMBI+ Argentina de JP Morgan, que sirve como referencia del riesgo país, cayó alrededor de 311 puntos, situándose próximo a los 1.105 puntos básicos, lo que representa una baja de más del 20% en la jornada. 

El anuncio de retenciones cero para todos los granos hasta el 31 de octubre, o hasta que se liquiden exportaciones por USD 7.000 millones, fue interpretado por los inversores como una señal fuerte de alivio para el sector agro-exportador y una apuesta del Gobierno para reforzar el ingreso de dólares al país.

Además, el respaldo internacional, especialmente de Estados Unidos, fortaleció la expectativa de que existan apoyos externos para estabilizar las reservas del Banco Central. 

En el mercado cambiario también hubo movimientos de alivio: el dólar mayorista retrocedió, los dólares financieros cedieron terreno y se redujo la presión sobre la banda cambiaria, al menos momentáneamente. A su vez, las acciones argentinas recuperaron terreno con ganancias importantes, que en algunos papeles alcanzaron hasta el 18%. 

Aunque los titulares pintan un panorama positivo para la sesión, analistas advierten que este repunte podría ser frágil si no se consolidan las señales de solvencia: la eliminación de las retenciones es temporal, y los compromisos financieros externos aún deben concretarse. 

LE PUEDE INTERESAR

El FMI celebró el apoyo que EEUU brindó a la Argentina

LE PUEDE INTERESAR

El plazo fijo se desploma: cuánto gano si hoy invierto $500.000
Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

El dólar oficial bajó $85 y cerró a 1.430 pesos: además cayeron el blue, los financieros y el mayorista

“El Cositorto platense”: investigan en La Plata un esquema Ponzi

Estudiantes ante Defensa, con pibes a la cancha: formaciones, hora y TV

Gimnasia ya piensa en Rosario Central: "Va a ser una batalla”, dijo Silva Torrejón

Es de La Plata, planeó correr con su mujer, ella falleció pero logró ganar con un amigo: "Nos guió desde el cielo"

Pampita habló del robo a su lujosa casa: “Lo único que se llevaron que me da muchísima tristeza es..."

Kicillof confirmó que la AFA se hará cargo del Estadio Único y que arranca el masterplan de obras: ¿vienen a jugar a La Plata la Selección y Boca?

La historia de Leif Erikson, el vikingo que pisó América 500 años antes que Colón
+ Leidas

Estudiantes ante Defensa, con pibes a la cancha: formaciones, hora y TV

Se supo: ¿qué pasó con el avión en emergencia que voló bajo por La Plata?

“El Cositorto platense”: investigan en La Plata un esquema Ponzi

La historia de Leif Erikson, el vikingo que pisó América 500 años antes que Colón

Habrá fin de semana largo de cuatro días en noviembre: ¿cuándo cae?

Es de La Plata, planeó correr con su mujer, ella falleció pero logró ganar con un amigo: "Nos guió desde el cielo"

Kicillof confirmó que la AFA se hará cargo del Estadio Único y que arranca el masterplan de obras: ¿vienen a jugar a La Plata la Selección y Boca?

El dólar oficial bajó $85 y cerró a 1.430 pesos: además cayeron el blue, los financieros y el mayorista
Últimas noticias de Política y Economía

El dólar oficial bajó $85 y cerró a 1.430 pesos: además cayeron el blue, los financieros y el mayorista

El Gobierno elimina las retenciones hasta octubre para conseguir dólares

El FMI celebró el apoyo que EEUU brindó a la Argentina

El plazo fijo se desploma: cuánto gano si hoy invierto $500.000
Deportes
Volvieron a internar al DT de Boca Miguel Angel Russo
Valentina Zozaya, la primera jugadora formada en Gimnasia que llega a Selección
Es de La Plata, planeó correr con su mujer, ella falleció pero logró ganar con un amigo: "Nos guió desde el cielo"
Boca durmió la siesta y se le escapó el triunfo
Boca dejó pasar la chance de liderar ambas tablas
Policiales
“El Cositorto platense”: investigan en La Plata un esquema Ponzi
Una jubilada cautiva en su propia casa y saqueada por tres ladrones
El peor desenlace para un jubilado que estaba desaparecido en Zárate
Terrible choque a metros del Hospital San Martín
Le pidió media docena de facturas y sacó un arma de fuego: “Dame todo”
Espectáculos
¡Insólito! Tinelli usó un desodorante para anunciar su debut en streaming: los motivos
Pampita habló del robo a su lujosa casa: “Lo único que se llevaron que me da muchísima tristeza es..."
Robaron la lujosa casa de Pampita: dos ladrones se metieron y violentaron una caja fuerte
“Una batalla tras otra”: una violenta odisea de Leo Di Caprio por Estados Unidos
Yuyito habló sobre Milei: “No somos personas fáciles”
Información General
Recuerdo de una mentira: la historia de Megan Reynolds, entre fraudes, enfermedades fingidas y un falso embarazo
La historia de Leif Erikson, el vikingo que pisó América 500 años antes que Colón
Ciencia en solfa: los descubrimientos más insólitos recibieron su galardón
La Maratón de Buenos Aires, con otro récord: más de 15 mil competidores
El Gobierno anunció un fin de semana largo de cuatro días: cuándo será y qué feriado se adelanta

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla