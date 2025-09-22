El clásico quedó a mano entre el Diablo y el Cuervo

Código urbano y micros, debates inminentes en el Concejo local
En un partido de equipos necesitados por los puntos, el clásico entre Independiente y San Lorenzo terminó 1-1 en el Estadio Libertadores de América. Facundo Gulli abrió el marcador para el Ciclón, mientras que Nicolás Tripichio convirtió en contra para la igualdad del Diablo.
En un primer tiempo con pocas llegadas y con jugadas aisladas en el ataque, los dirigidos por Damián Ayude se pusieron en ventaja con el gol del juvenil Gulli a los 37 minutos de la etapa inicial. Tras una recuperación de Reali en campo propio, el Cuervo aprovechó el contraataque y el mal retroceso del Rojo para dar el primer grito en el Infierno.
Por su parte, el complemento fue un reflejo del primer tiempo, aunque Independiente salió más despierto que San Lorenzo y aprovechó los errores visitantes. De esta forma, fue que a los 13 el dueño de casa llegó a la igualdad, tras el gol en contra de Tripichio. Luego de un tiro de esquina el futbolista erró en el despeje.
De este modo, los equipos se repartieron los puntos en un partido que prometía por su historia. Por último vale mencionar que Gustavo Quinteros presenció el encuentro desde el palco antes de su presentación oficial.
